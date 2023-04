Vittoria Deganello e la gravidanza vissuta da sola: “Famiglia sconvolta per ciò che è successo” Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che aspetta una figlia da Alessandro Murgia, rivela qual è stata la reazione della sua famiglia di fronte alla rottura con il padre della sua bambina.

A cura di Stefania Rocco

Vittoria Deganello si sta preparando all’arrivo della sua bambina, concepita nel corso della relazione finita con Alessandro Murgia. Il legame tra i due è terminato a qualche mese dall’inizio e il calciatore, pur avendo deciso di prendersi cura della bambina, non è mai tornato indietro rispetto alla decisione di chiudere quel legame. Adesso che mancano solo una manciata di giorni all’arrivo di sua figlia, Vittoria rivela qual è stata la reazione della sua famiglia di fronte alla rottura con Murgia.

Vittoria Deganello: “I miei familiari amareggiati”

In risposta a una fan che via Instagram le aveva chiesto come avessero reagito i suoi familiari di fronte all’assenza di Murgia, Vittoria ha risposto: “Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro. Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BabyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me”.

Nicole Murgia: “La bambina farà parte della nostra famiglia”

Alessandro Murgia non ha mai commentato pubblicamente la gravidanza di Vittoria. È stata la sorella Nicole Murgia, ex concorrente del GF Vip, a raccontare che si sarebbe preso cura della bambina: “Mio fratello sta per diventare padre per la terza volta. Diciamo le cose come stanno: il figlio è riconosciuto. Quindi tranquilli, non ci verrebbe mai in mente né a lui né a nessuno della nostra famiglia. Assolutamente. Lo trovo un argomento molto delicato che è stato buttato in pasto ai media e ai social in maniera poco delicata”. Vittoria, nel periodo in cui Nicole ha partecipato al GF Vip, aveva raccontato che sarebbe stata proprio la ormai ex amica a chiederle di abortire, circostanza che la diretta interessata ha smentito.