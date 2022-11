“Tra Giaele De Donà e Flavio Briatore un secondo weekend, la notte erano nello stesso hotel” Non ci sarebbe stato un solo weekend casuale tra Flavio Briatore e Giaele De Donà. Lo rivela il settimanale Chi che ricostruisce gli incontri tra l’imprenditore e la concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Tra Giaele De Donà e Flavio Briatore non ci sarebbero stati solo una manciata di incontri casuali, come sembrerebbe sostenere l’imprenditore che ha fatto sapere di non ricordarsi dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip. A mettere in discussione la versione fornita dall’ex marito di Elisabetta Gregoraci è stato il settimanale Chi che ha fatto sapere che esisterebbe un terzo incontro tra i due.

“Giaele e Briatore in Costa Smeralda, a Monte Carlo e a Forte dei Marmi”

“Altro che un solo weekend in Costa Smeralda e un incontro casuale a Monte Carlo”, si legge sul numero di Chi in edicola questa settimana, “Tra Briatore e Giaele c’è stato un altro weekend di incontri a Forte dei Marmi dove hanno alloggiato, in camere separate, al Grand Hotel Imperiale. I due sono stati avvistati anche al Twiga. E poi… è calata la notte”. Parole che sembrerebbero alludere a una sorta di amicizia tra i due, una circostanza completamente smentita da Briatore.

Flavio Briatore sul flirto con Giaele: “Sofia chi?”

Era stato Dagospia a raggiungere Briatore per chiedere quanto ci fosse di vero nella notizia del presunto flirt con Giaele. “Sofia chi?”, avrebbe risposto Flavio, lasciando intendere di non ricordare di avere mai conosciuto Giaele. “L’imprenditore durante le serate nei suoi locali fa selfie con chiunque, ma questo non significa avere una relazione. In ogni caso, lui nemmeno ricordava chi fosse la ragazza”, aveva aggiunto Dagospia. Giaele, va detto, aveva scherzosamente provocato Briatore e la ex moglie Elisabetta Gregoraci durante il videoclip di presentazione registrato prima di entrare nella Casa di Cinecittà. "Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore", aveva detto con un'aria a metà tra il divertito e lo sprezzante, "Sono stata pure paragonata a Elisabetta Gregoraci. Ma per favore, dai. Mi potevano solo pulire le scarpe".