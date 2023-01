Totti e Noemi Bocchi in Honduras con i figli per Capodanno: la lussuosa crociera dopo Miami Francesco Totti e Noemi Bocchi si trovano in vacanza con i figli: dopo il volo da Fiumicino per Miami, si sono imbarcati su una lussuosissima nave da crociera, fa sapere il Messaggero. Ora si trovano sull’isola di Roatan, in Honduras, stando a quanto pubblicato su Instagram da Chanel e Cristian Totti.

A cura di Gaia Martino

Mentre Ilary Blasi è volata in Thailandia con il fidanzato Bastian Muller Pettenpohl, Francesco Totti e Noemi Bocchi si rilassano sulle spiagge dell'Honduras insieme ai figli. Dopo essere stati paparazzati da una talpa di Deianira Marzano all'aeroporto di Fiumicino, intenti a imbarcarsi per Miami, oggi si troverebbero insieme sulla West Bay Beach, secondo quanto testimoniano le stories condivise da Cristian e Chanel, i figli del Pupone. Il Messaggero racconta che la famiglia allargata, dopo la sosta a Miami, si è imbarcata su una lussuosa nave da crociera: con loro ci sarebbero anche gli amici di Totti.

Il viaggio di Francesco Totti e Noemi Bocchi per le vacanze di Capodanno

Prosegue la vacanza di Capodanno della coppia Totti Bocchi. Dopo Miami, il Pupone e la sua nuova compagna con i rispettivi figli si sono imbarcati sulla "Symphony of the Seas" fa sapere il Messaggero, una prestigiosa e lussuosa nave da crociera che a bordo vanta ristoranti di qualsiasi cucina, campi da golf, un simulatore di onde da surf, una pista di pattinaggio sul ghiaccio, e altri servizi sportivi di altissimo livello, dal valore di circa 400 euro al giorno, a persona. Con loro ci sarebbero anche lo storico amico di Totti, Giancarlo Pantano, con la famiglia, e l'altro amico Emanuele Maurizi. La destinazione sarebbe stata raggiunta nelle ultime ore: stando alle ultime stories condivise da Chanel e Cristian Totti, le famiglie sarebbero scese dalla nave. Si trovano ora sull'isola tropicale del Mar dei Caraibi, al largo delle coste dell'Honduras, l'isola di Roatan.

IG stories di Cristian e Chanel Totti

Ilary Blasi in vacanza con Bastian Muller

Prosegue anche la vacanza di Ilary Blasi in Thailandia, in dolce compagnia. Mentre i figli sono con il papà, la nota conduttrice si è regalata un viaggio con Bastian Muller Pettenpohl, il nuovo compagno che sta frequentando da qualche mese. Per le vacanze di Capodanno hanno scelto Bangkok: nelle ultime ore la conduttrice ha mostrato il suo look serale tra le stories.