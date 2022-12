Francesco Totti vola a Miami con Noemi Bocchi per Capodanno, con loro anche Chanel e Isabel Mentre Ilary Blasi festeggia il Capodanno a Bangkok insieme al fidanzato Bastian Muller Pettenpohl, Francesco Totti vola a Miami con la compagna Noemi Bocchi e le figlie Chanel e Isabel.

A cura di Stefania Rocco

Capodanno formato famiglia per Francesco Totti che questa mattina è stato fotografato a Fiumicino intento a imbarcarsi per Miami, dove trascorrerà i prossimi giorni, gli ultimi del 2022. Con lui c’era la compagna Noemi Bocchi, con la quale si appresta a festeggiare il primo anniversario. Ma quello che la coppia si è appena concesso non è un viaggio romantico a due. Insieme all’ex capitano della Roma e alla sua nuova compagna ci sono infatti le piccole Chanel e Isabel, figlie che il Pupone ha avuto dalla ex moglie Ilary Blasi.

Un anno con Noemi Bocchi, Francesco Totti si prepara a primo anniversario

È probabile che, a causa dei rispettivi impegni e, soprattuto, degli impegni connessi alle attività dei rispettivi figli, Noemi e Francesco facciano rientro presto in Italia. La coppia si prepara, inoltre, a vivere il primo anniversario della loro storia d’amore. Per quel periodo, dovrebbero già essere rientrati e pronti a festeggiare prima da soli, poi insieme a quegli amici che hanno fatto quadrato intorno alla coppia da quando la relazione è cominciata.

Ilary Blasi a Bangkok con Bastian Muller

È partita da sola per la Thailandia Ilary Blasi che, per il Capodanno 2023, non avrà i figli al seguito, rimasti con l’ex marito Francesco Totti con il quale, con ogni probabilità, ha stabilito un calendario festivo che prevedesse quali giorni ognuno di loro avrebbe trascorso insieme ai bambini nati dal loro matrimonio. A far compagnia a Ilary c’è il fidanzato Bastian Muller Pettenpohl, ricco e affascinante rampollo di una famiglia di costruttori che la conduttrice dell’Isola dei famosi sta frequentando (non più in segreto) da qualche mese. Ilary e Bastian sono partiti insieme e resteranno all'estero per qualche giorno prima che Blasi rientri in Italia dai suoi figli. Quella con Bastian, già presentato agli amici, sarebbe una storia importante al punto da avere spinto la presentatrice a uscire allo scoperto, un po’ come ha fatto l’ex marito con la compagna Noemi.