Il Capodanno 2023 di Ilary Blasi è a Bangkok nell’hotel 5 stelle con vista mozzafiato sulla città Ilary Blasi vola a Bangkok per il Capodanno 2023. La conduttrice si è fotografata di fronte all’impressionante vista sulla città offerta dalla terrazza dell’hotel 5 stelle nel quale ha scelto di soggiornare.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi si è regalata un altro viaggio in occasione del Capodanno 2023. La conduttrice è volata a Bangkok, in Thailandia, per salutare l’anno che sta per volgere al termine. Dodici mesi particolarmente difficili per Ilary, segnati dalla fine del rapporto ventennale con l’ex marito Francesco Totti, da qualche mese felice accanto a un’altra donna, Noemi Bocchi.

Il difficile 2022 di Ilary Blasi

Ma il 2022 è stato anche l’anno che ha visto Ilary costretta a destreggiarsi tra i gossip sulla sua vita privata, forse per la prima volta in assoluto. La conduttrice ha schivato abilmente notizie circa amanti e nuovi amori vari, pettegolezzi nati a partire dalla clamorosa intervista con la quale l’ex marito l’aveva accusata di averlo tradito. Solo recentemente, diventata ormai spettatrice della ritrovata felicità sentimentale dell’ex marito, Blasi si è decisa a uscire allo scoperto accanto all’affascinante Bastian, suo nuovo fidanzato. È con quella notizia di cronaca rosa che la conduttrice ha deciso di concludere il suo anno.

Il Capodanno a Bangkok

E adesso, in attesa di tornare in prima serata nei prossimi mesi con la nuova edizione dell’Isola dei famosi, Ilary sta coltivando il proposito di viaggiare. Solo poche ore fa la conduttrice è volata a Bangkok, postando su Instagram – come sempre più frequentemente accade – le foto del suo ultimo viaggio. In Thailandia, ha scelto di alloggiare in un magnifico hotel a 5 stelle con una vista mozzafiato sull’intera città. Un panorama che Ilary ha condiviso con i suoi fan e che farà da sfondo alla fine del suo 2022. Ilary ha reso pubblica solo qualche foto del suo ultimo viaggio. In nessuno di questi scatti è comparso Bastian. Ma non ci sono nemmeno Isabel, Cristian e Chanel, i figli nati dal matrimonio con Francesco Totti che in genere la conduttrice porta con sé nei suoi viaggi in giro per il mondo. Chi ha accompagnato Ilary dall’altra parte del mondo? Accanto a chi l’ex moglie di Francesco Totti saluterà questo anno tanto difficile?