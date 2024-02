Totti e Noemi a Hong Kong per festeggiare il Capodanno cinese, sul letto due orsetti chiamati come loro Francesco Totti e Noemi Bocchi volano a Hong Kong per assistere ai festeggiamenti legati al Capodanno cinese in corso. Le foto postate dalla donna su Instagram mostrano la sorpresa ricevuta al loro arrivo in albergo: due orsetti che portano il nome di entrambi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Vacanze romantiche a Hong Kong per Noemi Bocchi e Francesco Totti, che sono volati in Cina per assistere ai festeggiamenti legati al Capodanno cinese. È la donna a mostrare su Instagram qualche dettaglio del viaggio. Innanzitutto, la sorpresa ricevuta dall’hotel nel quale hanno deciso di alloggiare che ha fatto trovare ai due, disposti sul letto e vicini tra loro, due orsacchiotti chiamati proprio come loro: Totti e Noemi. La nuova compagna dell’ex capitano della Roma ha quindi fotografato la splendida vista che le si è parata di fronte con i fuochi d’artificio esplosi tra i grattacieli che hanno accolto l’arrivo dell’anno del Drago.

Le Instagram stories di Noemi e Totti da Hong Kong

Febbraio in Cina dopo il Capodanno alle Maldive

La storia d’amore tra Totti e Noemi non conosce crisi. L’ex calciatore e la nuova compagna sono soliti condividere sui social alcune istantanee della loro storia d’amore, ormai diventata importante. Prima del viaggio a Hong Kong, organizzato in un periodo dell’anno particolarmente suggestivo, la coppia era volata alle Maldive per trascorrere al caldo il Capodanno. Con loro anche i figli di Noemi e un gruppo di amici rimasti vicini al Pupone dopo la fine del lungo matrimonio con Ilary Blasi.

Noemi Bocchi sempre più padrona dei social, su Instagram le frecciatine a Ilary Blasi

Timidissima, almeno in pubblico, nella prima parte della sua relazione con Totti, Noemi aveva inizialmente blindato i suoi profili social per evitare spiacevoli incursioni nella sua vita privata. Da qualche tempo, tuttavia, ha abbandonato l’iniziale ritrosia per abbracciare uno stile più aperto alla comunicazione. Sono decine le stories postate su Instagram che raccontato la sua storia d’amore con Francesco Totti, ormai vissuta alla luce del sole. Sempre dal suo profilo, inoltre, sono arrivate le recenti frecciatine alla ex moglie del suo compagno, come quella che ha visto posare Totti come se si fosse preparato per il suo primo giorno di scuola.