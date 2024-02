Tom Cruise fa sul serio con Elsina Khayrova, figlia di uno dei fedelissimi di Putin: “Sono una coppia” Farebbero ormai coppia fissa Tom Cruise e la socialite russa Elsina Khayrova, figlia del parlamentare fedelissimo a Putin Rinat Khayrov. I due si sarebbero conosciuti durante un tea party organizzato dall’attore nel suo attico di Hyde Park. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Tom Cruise starebbe frequentando assiduamente la socialite russa Elsina Khayrova, figlia del parlamentare fedelissimo a Putin Rinat Khayrov. L’indiscrezione arriva dai tabloid britannici secondo i quali l’attore 61enne della saga Mission: Impossible avrebbe conosciuto la nuova compagna durante uno dei tea party organizzati di domenica nel suo attico di Hyde Park. Khayrova è più giovane di Cruise di 25 anni.

Il primo incontro tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova

Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane a proposito del legame tra i due, è stata una fonte a riferire a Page Six che nella cerchia di amici di Cruise sarebbero già tutti a conoscenza del legame con la donna che lo avrebbe già presentato ai suoi due figli. Khayrova è stata sposata a lungo con l’oligarca e commerciante di diamanti Dimitry Tsvetkov. La separazione risale al 2021. L’ex marito ha riferito al Daily Mail che il divorzio gli sia costato 150 milioni di sterline, senza contare i 12 milioni che la ex moglie avrebbe speso in borse e abbigliamento nei circa 11 anni del loro matrimonio.

La prima uscita di coppia in pubblico risale a dicembre

Secondo recenti indiscrezioni, la prima uscita dei due in pubblico risalirebbe allo scorso dicembre quando, in coppia, Cruise (che si è ormai trasferito in pianta stabile a Londra) e Khayrova avrebbero partecipato a una festa organizzata a Grosvenor Square. A distanza di una settimana da quel momento, l’attore avrebbe affittato l’intera sala di un prestigioso ristorante per poter cenare lontano da occhi indiscreti insieme alla nuova compagna. “Lo sanno tutti all’interno del gruppo di Elsina che lei e Tom sono ora una coppia”, ha riferito la fonte a Page Six, “Si sono avvicinati molto nelle ultime settimane, ma fanno grande attenzione a non farsi fotografare insieme, perché vogliono mantenere la loro privacy. Tom passa la notte nell’appartamento di lei e a dispetto delle reciproche ricchezze, fanno molte delle cose che fa una normale coppia”.