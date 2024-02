Tom Cruise di nuovo single? Il presunto flirt con Elsina Khayrova sarebbe già finito Secondo quanto alcuni insider hanno rivelato ai tabloid britannici, la relazione tra l’attore e la socialite russa sarebbe già finita: “Stavano correndo troppo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Che la presunta relazione tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova fosse semplicemente un fuoco di paglia? Solo pochi giorni fa si erano scatenati i gossip intorno all'attore e alla socialite russa, con indiscrezioni rimbalzate su diversi tabloid britannici che sostenevano come le cose tra i due si stessero facendo serie. Adesso, invece, fonti vicine al Sun e PageSix smentiscono la storia d'amore: "Stavano correndo troppo".

Tom Cruise ed Elsina Khayrova

Sembra che Elsina Khayrova, 36 anni, figlia del parlamentare Rinat Khayrov, uno dei fedelissimi di Putin, e l'attore Tom Cruise, 61 anni, abitino nello stesso palazzo a Londra. Secondo il Sun, però, l'incontro tra i due sarebbe avvenuto durante un tea-party domenicale che Cruise è solito organizzare nel suo appartamento di Hyde Park. Sebbene non abbiano mai confermato né smentito ufficialmente la loro frequentazione, pare che siano stati visti in pubblico per la prima volta a una festa in Grosvenor Square. PageSix, poi, aveva aggiunto altri indizi: la cena insieme in un ristorante esclusivo e la partecipazione di entrambi a un evento benefico a Londra.

Tom Cruise ed Elsina Khayrova: "Le cose stavano andando troppo velocemente"

"Tra loro non c'è rancore ma per Tom la relazione ha semplicemente fatto il suo corso" – ha spiegato un insider al Sun – "Se avessero chiuso la storia in malo modo, sarebbe stato imbarazzante nel caso in cui si fossero poi incontrati in ascensore". Stando a quanto dichiarato da una fonte a PageSix: "Tom sentiva che la questione stava andando troppo velocemente, soprattutto sui media, quindi ha preferito raffreddarla. Sono ancora in contatto". Secondo quanto svelato dagli insider, Tom Cruise avrebbe preferito mantenere di più la sua privacy, soprattutto alla luce delle sue esperienze precedenti. L'insider, infatti, ha confessato a PageSix: "Tom vuole andare piano con chiunque frequenti, in passato è già rimasto scottato".