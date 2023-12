“Tom Cruise e Elsina Khayrova stanno insieme”, lei è un’ex modella e figlia di un parlamentare russo Tom Cruise, secondo il DailyMail, avrebbe trovato l’amore tra le braccia di Elsina Khayrova, ex modella e figlia di un parlamentare russo. Il gossip raccontato dal tabloid inglese.

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tom Cruise avrebbe una nuova compagna. Stando a quanto rivela il DailyMail, il divo di Hollywood è stato avvistato in atteggiamenti intimi con Elsina Khayrova, ex modella, figlia di un parlamentare putiniano, Rinat Khayrov. "Erano inseparabili, stanno chiaramente insieme. Lui sembra essere molto infatuato" avrebbe raccontato una fonte al tabloid presente alla stessa festa alla quale avrebbe partecipato la nuova coppia, a Londra.

Chi è Elsina Khayrova, la nuova fiamma di Tom Cruise

Cittadina britannica di origini russe, Elsina Khayrova sarebbe la nuova compagna di Tom Cruise. Il DailyMail racconta di lei e la descrive come un'ex modella di 36 anni, madre di due figli. Figlia di un parlamentare russo, fino a poco tempo fa era sposata con Dmitry Tsvetkov, mediatore internazionale e commerciante di diamanti russo, con il quale condivideva una villa di 22 milioni di sterline nella tenuta di Wentworth, nel Surrey, e diverse case a Londra dal valore di 18 milioni di sterline. Il loro divorzio, la scorsa estate, si legge, fece chiacchierare: lei fu accusata di aver nascosto oggetti di lusso al suo ex marito dal valore di circa 1 milione di sterline. Dopo la nascita del gossip con Tom Cruise, Elsina Khayrova ha reso privato il suo profilo Instagram.

Elsina Khayrova (ph credits Instagram)

La presunta storia con Tom Cruise

È il DailyMail a lanciare il gossip su una presunta storia tra Tom Cruise e Elsina Khayrova. L'attore, 61 anni, sarebbe stato sorpreso in atteggiamenti intimi con l'ex modella russa durante una festa a Grosvenor Square, a Londra. Al party, ha raccontato un ospite della serata al tabloid, "erano inseparabili, chiaramente una coppia: lui sembrava molto infatuato da lei". Secondo quanto rivelato, la coppia sarebbe arrivata insieme alla festa intorno alle 21: sarebbero poi stati visti scatenarsi sulla pista da ballo. "Tom Cruise è stato molto amichevole ma continuava a ricevere richieste di foto e selfie, tanto che il dj al microfono ha dovuto fare un annuncio (in russo) spiegando che l’attore non voleva fare nessuna foto". Insieme avrebbero poi lasciato la festa alle prime luci del mattino. Per il divo di Hollywood sarebbe la prima storia d’amore pubblica da quando ha chiuso il matrimonio con Katie Holmes.