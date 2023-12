L’attore Jonathan Majors condannato per aggressione all’ex fidanzata: Disney e Marvel lo scaricano Jonathan Majors è stato condannato per aggressione contro la sua ex fidanzata ed è stato scaricato da Marvel e Disney. L’attore rischia fino a un anno di carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jonathan Majors (Mike Coppola/Getty Images)

L'attore americano Jonathan Majors è stato condannato per aver aggredito la sua ex ragazza e per molestie, come stabilito dal giudice al termine di due settimane di processo. Un processo con cui Majers sperava di poter rivendicare le sue ragioni e raggiungere l'assoluzione che gli avrebbe permesso di tornare al suo lavoro, ripulendosi una reputazione danneggiata, invece il verdetto ha confermato le accuse, portando immediate ripercussioni per la carriera dell'attore. I Marvel Studios e la Walt Disney Co., infatti, lo hanno licenziato poche ore dopo il verdetto, escludendolo, di fatto, da tutti i progetti, come scrive l'Associated Press citando una fonte vicina alle aziende che è rimasta anonima.

Una giuria di Manhattan, quindi, ha condannato l'attore di Creed III, 34 anni, per aggressione e molestie a seguito di uno scontro che l'attore ebbe lo scorso marzo con l'ex fidanzata Grace Jabbari che lo ha accusato di averla aggredita mentre erano in auto, lasciandola a piedi mentre era in preda a dolori strazianti, continua l'AP. Nonostante sia stato assolto da un'altra accusa di aggressione, l'attore ha accolto la sentenza con lo sguardo rivolto verso il basso, e non ha voluto lasciare alcun commento mentre abbandonava il Tribunale. La sua avvocata ha dichiarato che l'attore "ha ancora fiducia nel processo e non vede l'ora di riabilitare completamente il suo nome"

La condanna, però, ha immediatamente portato Marvel e Disney a interrompere qualsiasi collaborazione con quello che era considerato la stessa in ascesa del loro mondo, escludendolo da qualunque progetto futuro. Majors era stato protagonista di Creed III ed avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Kang il Conquistatore nel prossimo film degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty, la cui uscita è slittata a maggio 2026, dopo essere apparso in “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” e nelle prime due stagioni di “Loki". Majors è apparso anche in film come "The Last Black Man in San Francisco", "Devotion" e "Da 5 Bloods" a cui si aggiunge il ruolo di un tormentato bodybuilder dilettante in “Magazine Dreams”, che ha debuttato al Sundance Film Festival a gennaio e sarebbe dovuto uscire nelle sale americane questo mese.

Majors rischia fino a un anno di carcere per aggressione, anche se potrebbe godere della libertà vigilata e di altre sentenze non detentive. Jabbari, ballerina di 30 anni che l'attore aveva incontrato sul set di "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", ha accusato l'attore di averla aggredita all'interno dell'auto, dicendo di averla colpita alla testa con la mano aperta, di averle girato il braccio dietro la schiena e di averle stretto il dito medio fino a fratturarlo. Da lì il dolore straziante che avrebbe provato quando è stata lasciata a piedi da Majors, i cui avvocato lo hanno difeso accusando, a loro volta, la ragazza di averlo aggredito per gelosia, dopo un messaggio ricevuto dall'attore. La giuria, però, ha ritenuto che le cose siano andate diversamente, accusandolo di un "modello crudele e manipolativo" di abusi, mostrando messaggi dell'attore che pregavano l'ex compagna di non farsi curare in ospedale per un trauma cranico subito in precedenza.