Ex attore di Vivere su Sara Ricci: “Arrogante, stesso atteggiamento di anni fa” Nello scontro tra Beatrice Luzzi e Sara Ricci al Grande Fratello, l’ex attore di Vivere Gabriele Lazzaro si schiera dalla parte di Beatrice.

Foto di Sara Ricci per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Gli scontri tra Sara Ricci e Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello stanno dividendo gli spettatori del reality condotto da Alfonso Signorini. Tra coloro che si sono espressi a riguardo anche l'attore Gabriele Lazzaro, che ha recitato nella serie Vivere insieme alle due gieffine.

Ex attore di Vivere dice la sua su Sara Ricci

Gabriele Lazzaro ha lavorato nella serie Vivere con il nome d'arte Gabriele Mirò. Interpretava Paolo, il barman della locanda gestita dalla famiglia di Eva Bonelli, interpretata da Beatrice Luzzi. In un post pubblicato nelle storie su Instagram, ha commentato il comportamento tenuto da Sara Ricci negli ultimi giorni nella casa. L'attrice è passata dal rinfacciare alla collega episodi risalenti a vent'anni fa a giudicarla una finta femminista: "La sua vita non esprime femminismo neanche un po'. Ha fatto tutto nei canoni. Ha avuto due figli perché doveva avere figli, ha avuto il compagno, perché doveva avere il compagno". Gabriele Lazzaro ha commentato:

Ma l’atteggiamento di Sara Ricci? Tirare in ballo questioni di 25 anni fa per screditare Bea, entrando a gamba tesa in un contenzioso a cui estranea. “Chiedete a Endemol, chiedete a Canale5… Io non devo dire grazie, sono una professionista”. Cara Sara, anche meno. Siamo attori, non siamo Dio. Se sei al GF vuol dire che ti è convenuto rispetto a qualsiasi altro lavoro in ballo. Quindi sì, devi dire grazie al GF.

In una storia successiva ha aggiunto: “Ma l’arroganza di questa donna? Si permette di parlare della famiglia di Bea, dei suoi studi, del livello di cultura della casa. E poi come se non bastasse mette a tacere Rosanna Fratello. La domanda è una: non bastava la Ricci nelle repliche di Vivere su Infinity? Dovevano per forza metterla al Grande Fratello?”.

Gabriele Lazzaro e il comportamento di Sara Ricci

Gabriele Lazzaro, infine, ha commentato un'altra frase pronunciata da Sara Ricci che ha creato dibattito sui social. L'attrice ha dichiarato: "Beatrice rischia, io sono amatissima, ho 300.000 follower su Facebook e 70.000 su Instagram". L'attore, notando la quantità di critiche che Sara Ricci sta ricevendo nei commenti ai suoi post sui social, ha commentato:

Se Sara Ricci leggesse sulla sua pagina Instagram i commenti dei suoi "amatissimi" follower, non sarebbe poi così certa di avere la meglio su Bea. Comunque l'atteggiamento è lo stesso di anni fa. Col tempo si migliora? Spesso vale solo per il vino.