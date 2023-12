GF, Massimiliano Varrese: “Sono fedele” e Monia lo sbugiarda: “Quando stavamo insieme sentivi una” Massimiliano Varrese viene sbugiardato dalla sua ex fidanzata, Monia La Ferrera, mentre parlano di relazioni e fedeltà. L’attore dice di essere particolarmente fedele, mentre la gieffina gli ricorda che mentre stavano insieme lui scriveva ad un’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa più spiata d'Italia riemergono, col passare del tempo, ricordi che fanno parte del passato, soprattutto per coloro che hanno davvero condiviso momenti insieme, come nel caso di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. I due, infatti, sono stati fidanzati e la gieffina non esita a sbugiardare l'attore, raccontando un episodio di cui lui sembra essersi dimenticato.

Monia La Ferrera smentisce Massimiliano Varrese

Intenti a svolgere alcune faccende in cucina, i due si ritrovano a chiacchierare, parlando di relazioni e anche di possibili tradimenti, al che l'attore dichiara: "Io purtroppo non sono capace non ci riesco, sono molto fedele quando sono innamorato, lo sai come sono fatto. Ed è proprio per quel motivo che forse ci ho sempre rimesso". Monia ascolta con attenzione e poi esordisce dicendo: "Veramente quando stavamo insieme, con qualcuno ti scrivevi, me lo sto ricordando adesso". Lui, piuttosto incredulo risponde: "Cosa?" e la gieffina continua dicendo:

Te l'ho pure fatta vedere al computer, eravamo in cucina, e mi sto anche ricordando chi è. Mamma mia che ricordo che mi hai sbloccato.

Varrese, particolarmente avvilito continua: "Adesso mi vuoi far passare pure per quello che non sono, no ti prego". L'ex fidanzata, quindi, sdrammatizza: "Vabbè Massi, ho detto scrivevi, dai".

Il rimprovero del GF a Massimiliano Varrese

Per Varrese non sono giorni facili al Grande Fratello, dal momento che ha ricevuto un rimprovero, piuttosto significativo, dagli autori del programma che, infatti, hanno chiesto all'attore di moderare il linguaggio usato nei confronti di Beatrice Luzzi, considerato aggressivo. Il gieffino, quindi, ha incassato all'ammonimento e si è giustificato dicendo di essere abituato a trovarsi sul set e di perdere, ogni tanto, la percezione di quello che sta vivendo. Nel frattempo, però, sembra che davvero abbia ridimensionato i suo comportamenti, tanto da portare l'attrice ad avvicinarsi nuovamente a lui e perdonarlo.