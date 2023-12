Beatrice Luzzi bacia Massimiliano Varrese, seppellita l’ascia di guerra dopo il rimprovero del GF Beatrice Luzzi lascia intendere di volere seppellire l’ascia di guerra e recuperare il rapporto con Massimiliano Varrese. Durante un compito assegnato ai due dal Grande Fratello, l’attrice ha baciato il coinquilino, un segnale di avvicinamento che sembrerebbe far presagire nuovi sviluppi.

Massimiliano Varrese è stato ammonito nella Casa del Grande Fratello per l’atteggiamento tenuto con Beatrice Luzzi. L’attore è stato accusato di essere stato verbalmente aggressivo nei confronti di Beatrice, al punto da spingere il pubblico del reality show e chiedere a gran voce la sua squalifica. Solo dopo essersi rivisto nelle clip mostrategli dal programma, Massimiliano si è reso conto di essere stato eccessivo nelle parole e negli atteggiamenti e ha chiesto scusa. “Devo lavorare su questo aspetto”, ha provato a spiegare, “Era una recita. Sono abituato a stare sul set”. Una giustificazione che ha spinto Alfonso Signorini, conduttore del programma, ad anticipare che non saranno tollerati nuovamente certi atteggiamenti e che Varrese, laddove dovesse proseguire su questa strada, sarà squalificato.

Beatrice Luzzi perdona Massimiliano Varrese

Ma se una parte degli spettatori sui social continua a chiedere a gran voce che Varrese sia squalificato, Beatrice sembrerebbe averlo già perdonato. Lo dimostra quanto accaduto poche ore fa nella Casa di Cinecittà dove i due attori si sono seduti vicini per completare un compito assegnato loro dal GF. La “prova” prevedeva che i due scrivessero un testo dal significato profondo, compito al quale si sono dedicati insieme e che sembrerebbe averli riavvicinati tanto che quando Beatrice si è alzata per allontanarsi, ha baciato Varrese sulla guancia per salutarlo.

Beatrice Luzzi: “Sono felice quando con Massimiliano andiamo d’accordo”

Del resto, Beatrice aveva già ammesso di considerare importante il rapporto con il collega conosciuto nella Casa del GF. “Ci tengo tantissimo ad andare d’accordo con Massimiliano. Lui è molto altalenante nei miei confronti: mi ferisce, mi scuote. Io non rispondo ma poi sto male per una giornata intera. Quando andiamo d’accordo, però, sono felice perché abbiamo tante cose in comune”, aveva dichiarato l’attrice nel corso dell’ultima diretta. Una sensazione testimoniata proprio dall’atteggiamento che continua a tenere nei confronti di Varrese.