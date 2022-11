Tom Brady dopo il divorzio da Gisele Bundchen: “Ora mi concentro sui miei figli e sulla famiglia” Tom Brady ha parlato per la prima volta dopo l’annuncio del divorzio dalla moglie Gisele Bundchen: “Sono concentrato sul prendermi cura della mia famiglia e dei miei figli”.

A cura di Elisabetta Murina

Tom Brady parla per la prima volta dall'annuncio del divorzio dalla moglie Gisele Bundchen. Solo qualche giorno fa, con un post su Instagram, la coppia ha fatto sapere che la loro storia d'amore è arrivata al capolinea dopo 13 anni di matrimonio.

Le parole di Tom Brady dopo il divorzio

Intervistato da Sirius XM, un canale sportivo americano, il campione di football ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo l'annuncio del divorzio dalla modella. In questo momento è concentrato sia sullo sporto che sulla famiglia: "Sono davvero concentrato su due cose: la prima è prendermi cura della mia famiglia e ovviamente dei miei figli, in secondo luogo dare il miglior lavoro possibile per vincere sul campo". Brady ha poi fatto sapere che la separazione da Gisele Bundchen sta avvenendo "in maniera amichevole", anche se confessa che "è dura divorziare davanti a tutte queste persone". Un periodo complicato che però il campione di football sta cercando di affrontare con coraggio e forza: "Voglio essere in grado di tenere la testa alta sia dentro che fuori dal campo".

Perché Tom Brady e Giselle Bundchen hanno divorziato

Alla base della rottura tra la coppia ci sarebbe la decisione di Brady di non ritirarsi dal football, nonostante l'annuncio fatto all'inizio del 2022. Non si sanno per il momento altri dettagli. La storia tra il campione e la super modella era iniziata nel 2006, quando avevano iniziato a frequentarsi. Tre anni dopo, nel 2009, le nozze. Un precipitare delle cose evidentemente improvviso, visto che solo lo scorso febbraio Bundchen e Brady avevano celebrato il 13esimo anniversario di matrimonio ed si erano scambiati messaggi d'amore su social. Effusioni che hanno lasciato il passo alle carte per il divorzio, depositate in Florida, confermando voci che correvano già da alcune settimane.