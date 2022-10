Gisele Bundchen e Tom Brady divorziano, è finita dopo 13 anni di matrimonio Si chiude la storia tra la modella e il campione di football americano. I due lo hanno annunciato sui social.

A cura di Andrea Parrella

È finita la storia d'amore tra Gisele Bundchen e Tom Brady. Ad annunciarlo in una Instagram stories è il campione di football americano: "Nei giorni scorsi, io e mia moglie abbiamo finalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Siamo arrivati ​​a questa decisione amichevolmente e con gratitudine per il tempo trascorso insieme. Farlo è, ovviamente, doloroso e difficile, come lo è per molte persone che attraversano la stessa cosa ogni giorno in tutto il mondo. Siamo fortunati, con bambini belli e meravigliosi che continueranno ad essere il centro del nostro mondo. Continueremo a lavorare uno affianco all'altra insieme come genitori per assicurarci che ricevano sempre l'amore e l'attenzione che meritano".

Il messaggio di Gisele

Parole alle quali la modella 42enne Gisele Bundchen ha risposto così: "La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati è difficile affrontare una cosa del genere, ma mi sento fortunata per il tempo trascorso insieme e auguro sempre il meglio a Tom. Chiedo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata in questo momento delicato. Grazie".

Perché è finita la storia tra Bundchen e Brady

Si sa poco dei dettagli del divorzio, le carte sono state depositate in Florida. Alla base della rottura ci sarebbe soprattutto la decisione di Brady di non ritirarsi dal football, nonostante l'annuncio dato all'inizio del 2022 e poi di fatto ritirato. La storia tra i due era iniziata nel 2006, quando avevano cominciato a frequentarsi. Tre gli anni trascorsi prima delle nozze, che erano arrivate nel 2009. Un precipitare delle cose evidentemente improvviso, visto che solo lo scorso febbraio Bundchen e Brady avevano celebrato il 13esimo anniversario di matrimonio ed entrambi si erano scambiati espliciti messaggi d'amore su social media. Effusioni social che hanno lasciato il passo, evidentemente, alle carte per il divorzio, confermando voci che correvano già da alcune settimane.