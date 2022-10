Salvo Veneziano, ex Grande Fratello: “Dopo 27 anni il mio matrimonio con Giusy è finito” Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello in due edizioni, ha annunciato la fine del suo matrimonio con la moglie Giusy dopo 27 anni: “In comune accordo abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre”.

A cura di Elisabetta Murina

Salvo Venziano e la moglie Giusy Merendino si sono lasciati. Con un post su Instagram, l'ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato la fine del suo matrimonio dopo 27 anni. L'ex gieffino ha potuto contare sull'appoggio della compagna durante le sue due esperienze nel reality di Canale 5 e anche in numerosi momenti di difficoltà, come quando la sua pizzeria è stata devastata da un incendio.

L'annuncio di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano ha scelto Instagram per annunciare la fine delle sue nozze con la moglie Giusy, siciliana come lui. "Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito"-ha scritto l'ex gieffino- "In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non Durano per sempre. Ma solo nelle favole". Ad accompagnare la didascalia una foto di coppia scattata a Milano durante una serata trascorsa insieme sui Navigli. Tanti i commenti stupiti sotto il post, da parte di follower e amici che da anni seguono la loro vita e hanno sempre fatto il tifo per la loro storia.

L'amore tra Salvo Veneziano e la moglie Giusy

Salvo Veneziano si è fatto conoscere dal pubblico per aver partecipato alla primissima edizione del reality Il Grande Fratello. Poi la sua vita è cambiata completamente, vista la notorietà acquisita con il programma. A distanza di anni è poi tornato nella casa più spiata d'Italia, entrando come concorrente nella quarta edizione della versione "vip" nel 2020. Oggi è anche opinionista di Pomeriggio 5, come si legge nella sua biografia Instagram. Al suo fianco, in ognuna di queste esperienze, c'è sempre stata la moglie Giusy.

Un amore nato ai tempi dell'adolescenza che è durato per quasi trent'anni e che lo ha reso padre di tre figli, oltre che nonno di due nipoti. La loro storia d'amore ha vissuto momenti di gioia e spensieratezza ma anche diversi periodi bui di difficoltà, come l'incendio della pizzeria di Cesano Maderno (di cui è titolare), che è stata chiusa per via dei danni causati dalle fiamme.