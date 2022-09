L’ex del GF Vip Salvo Veneziano chiude la pizzeria: “Un incendio ha distrutto la mia attività” La pizzeria di Salvo Veneziano, ex concorrente del GF VIP 4, è stata colpita da un incendio ieri notte: “L’attività ora è distrutta, ci rialzeremo più forti di prima” ha scritto su Instagram a corredo delle immagini del locale dopo le fiamme.

A cura di Gaia Martino

Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, con un post ha annunciato che è stato costretto a chiudere, almeno per ora, la sua pizzeria colpita da un incendio. "Un giorno da dimenticare" è quello vissuto ieri, quando nella notte il suo locale ha preso fuoco. Al momento è tutto distrutto ma il volto televisivo non ha perso la speranza: "Ci rialzeremo più forti di prima".

L'incendio a Cesano Maderno nella pizzeria di Salvo Veneziano

Salvo Veneziano da 15 anni gestiva la sua attività a Cesano Maderno, in provincia di Monza, che ieri però è andata in fiamme. La sua pizzeria "Officina della Pizza" ha preso fuoco nella notte, si legge sul sito Prima Monza, ed obbligatorio è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno evacuato i residenti nei quattro appartamenti posti nello stabile sopra la pizzeria. Una donna di 85 anni avrebbe avuto necessità di cure mediche sul posto, prima di essere trasportata in ospedale per accertamenti, si legge, Gli altri inquilini invece, dopo essere stati messi in sicurezza, sarebbero rientrati normalmente nei loro appartamenti. Ora l'ex gieffino piange la sua attività.

Le parole dell'ex concorrente del GF Vip

Ha comunicato ai suoi fan su Instagram che la sua attività è totalmente distrutta. Salvo Veneziano ha condiviso le immagini che mostrano la sua pizzeria dopo l'incendio: "Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere ( per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l'attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso" ha scritto, descrivendo i giorni trascorsi come i peggiori, da dimenticare. "Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità" ha continuato, sostenendo però che presto "ci rialzeremo più forti di prima".