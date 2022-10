Gisele Bündchen e Tom Brady vicini al divorzio, il matrimonio è durato 13 anni Gisele Bündchen e Tom Brady sarebbero a un passo dal divorzio. La top model internazionale e il campione si sarebbero separati dopo 13 anni.

A cura di Stefania Rocco

Il 2022 non risparmia nemmeno Gisele Bündchen e Tom Brady. La top model di fama internazionale e il campione starebbero per ufficializzare il loro divorzio. Lo scrive il New York Post nella rubrica Page Six, un’istituzione nel mondo della cronaca rosa. La modella e il fuoriclasse avrebbero deciso di separarsi dopo 13 anni di matrimonio, principalmente a causa degli impegni professionali che terreno Brad lontano dai suoi affetti per gran parte dell’anno. Gli avvocati dei due ex coniugi sarebbero già al lavoro per trovare una soluzione che definisca la divisione del patrimonio tra i due.

I motivi del divorzio tra Gisele Bündchen e Tom Brady

“Non credo che ci sarà alcun ritorno ora. Entrambi hanno avvocati che stanno valutando cosa comporterà il divorzio”, ha riferito una fonte al NY Post. Per il momento, tuttavia, i portavoce ufficiali dei due hanno deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla questione. Gisele e l’ex marito avrebbero già trovato un accordo che prevede l’affidamento congiunto dei loro figli, Benjamin e Vivien. Della famiglia fa parte anche Jack, il figlio che Brady ha avuto dalla ex compagna Bridget Moynahan. A dividerli sarebbe la decisione del campione di non abbandonare il football nonostante il ritiro annunciato a luglio. Proprio gli impegni sul campo terrebbero il campione lontano da casa per sviatati mesi all’anno. “Da agosto a gennaio non ho una vita. Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo”, aveva raccontato nel corso del podcast di Jim Gray, Let’s go.

“Una lite violenta, poi Gisele Bündchen è andata via”

Page Six racconta di una violenta litigata tra i due al termine della quale la modella avrebbe deciso di lasciare la casa che divideva con l’ex marito e i loro figli. Gisele sarebbe successivamente tornata sui suoi passi ma nonostante l’apertura dimostrata dalla modella il matrimonio sarebbe sembrato a entrambi irrecuperabile. L’annuncio ufficiale che sancisce la separazione non è ancora arrivato ma la ex coppia potrebbe far chiarezza nei prossimi giorni.