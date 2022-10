Tinto Brass smentisce Orietta Berti: “Non ricordo di averle proposto un ruolo in un mio film” “Non ricordo di aver proposto a Orietta Berti un ruolo in un mio film”, così Tinto Brass ha fatto sapere di non aver mai chiesto alla cantante di prendere parte a un suo film, come invece aveva dichiarato l’opinionista durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

A cura di Elisabetta Murina

Tinto Brass ha smentito Orietta Berti. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'opinionista aveva raccontato di aver ricevuto un'offerta da parte del regista per recitare in un film in cui "dovevo spogliarmi". Ma il diretto interessato, raggiunto dall'Adnkronos, ha negato di averle mai proposto una parte.

La smentita di Tinto Brass

"Non ricordo di aver proposto un ruolo a Orietta Berti in uno dei miei film", ha commentato Tinto Brass all'agenzia di stampa. Il regista, quindi, non avrebbe mai proposto alla cantante di prendere parte a uno dei suo progetti e, anzi, ha precisato: "Dalle sue parole credo che potrei averle chiesto di interpretare un ruolo militare. Ho cercato di avere anche Patty Pravo in una delle mie pellicole ma invano. Nella mia carriera ho fatto tantissimi provini, ne ricordo uno anche ad Adriano Pappalardo".

Cosa aveva detto Orietta Berti al Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini, in apertura della puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip e riferendosi a un'intervista su La Stampa, ha chiesto alla sua opinionista Orietta Berti: "Ma ho saputo che Tinto Brass ti aveva offerto una parte per un suo film…". In studio la cantante ha confermato che fosse davvero così e che quindi il regista le avesse offerto un ruolo. Non era necessario spogliarsi, ma doveva fare la sorella maggiore di "quella che si spogliava". Sonia Bruganelli ha scherzato: "Anche io ho avuto un'offerta, ma io dovevo spogliarmi". Non è chiaro dalle parole dell'opinionista quale sarebbe dovuto essere il film indicato per una eventuale sua partecipazione, ma pare che non fosse la sua prima offerta. Ospite del Maurizio Costanzo Show, la cantante ha invece raccontato che quando era più giovane le è stata proposta un'ingente somma di denaro, da riviste come Playmen e Playboy, per essere fotografata senza veli. "Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti", ha spiegato.