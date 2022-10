Orietta Berti: “Tinto Brass mi offrì una parte per un suo film”, le parole al GfVip Nella fase introduttiva della puntata, Alfonso Signorini gioca con le sue opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “È vero che vi voleva Tinto Brass?”.

Il Grande Fratello Vip del 10 ottobre parte con un commento sulle recenti rivelazioni. Nella fase introduttiva della puntata, Alfonso Signorini gioca con le sue opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In particolare, chiede a Orietta Berti: "Ma ho saputo che Tinto Brass ti aveva offerto una parte per un suo film…", citando i contenuti di un'intervista a La Stampa e Orietta Berti conferma tutto. "Sonia? A te niente?" chiede Alfonso Signorini e la risposta di Sonia Bruganelli spiazza tutti.

Le parole di Orietta Berti

Come anticipato da Alfonso Signorini, Orietta Berti conferma che è vero: Tinto Brass le aveva offerto un ruolo per uno dei suoi film. Non era necessario però spogliarsi, ma doveva fare la sorella maggiore di "quella che si spogliava". Sonia Bruganelli scherza: "Anche io ho avuto un'offerta, ma io dovevo spogliarmi". Non è chiaro, dalle parole di Orietta Berti, quale sarebbe dovuto essere il film indicato per una eventuale sua partecipazione. Tinto Brass avrebbe chiamato Orietta Berti più volte per una parte, ma Orietta ha sempre rifiutato.

L'intervista

L'attuale opinionista della nuova edizione del “Grande Fratello Vip” ha raccontato a La Stampa questi momenti particolarmente "piccanti". Aveva infatti rifiutato una richiesta di Playboy: "Dissi no, non solo per il pensiero che mia suocera mi avrebbe portato via mio marito. 55 anni fa, anche mia mamma era una marescialla. Mi dissero al tempo che con i soldi che avrei guadagnato avrei potuto comprare 4 appartamenti, ma intanto avrei messo nel ridicolo Osvaldo. In quel periodo facevano film un po’ spinti, con attrici come Edwige Fenech". Poi la chiamata di Tinto Brass, rispose sua madre: “C’è quello che fa tutti quei film sporchi” disse la madre, ma Tinto Brass sorprese Orietta Berti con una proposta diversa da quella "indecente": “Non la faccio spogliare, deve fare la sorella maggiore”.