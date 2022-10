Orietta Berti: “Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda” Ospite del Maurizio Costanzo Show, Orietta Berti ha raccontato che le è stata proposta una cifra enorme per posare nuda. Offerta che la cantante ha rifiutato perché è una “donna che ha del pudore” e anche per via della suocera.

A cura di Elisabetta Murina

Orietta Berti non finisce mai di stupire. Ospite della prima puntata del Maurizio Costanzo Show, la cantante e opinionista al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver ricevuto delle offerte per essere fotografata senza veli. Proposta che però non ha accettato per un motivo ben preciso.

La proposta di posare nuda

La cantante ha raccontato che quando era più giovane le è stata proposta un'ingente somma di denaro, da riviste come Playmen e Playboy, per essere fotografata senza veli. "Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti", ha spiegato ospite della puntata del 1 ottobre del Maurizio Costanzo Show. Un'offerta che però ha scelto consapevolmente di non accettare, senza mai pentirsi della strada intrapresa: "Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l'avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito".

L'esperienza di Orietta Berti al GF Vip come opinionista

Nel corso della sua carriera, Orietta Berti si è più volte messa alla prova, spaziando dalla musica alla televisione. Ultima in ordine di tempo l'esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, ancora in corso, al fianco di Sonia Bruganelli. Un cambiamento nella sua carriera che ha deciso di affrontare per una ragione principalmente economica, come ha raccontato lei stessa ospite di Verissimo con Silvia Toffanin. In più le è stato promesso anche un suo programma: "Uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i 60 anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri". Non tutti però sono entusiasti nel vedere l'artista seduta sulla poltrona rossa dello studio di Cinecittà: Cristiano Malgioglio, infatti, ex opinionista e concorrente, ha fatto sapere che avrebbe preferito non vederla lì.