Orietta Berti: “Oltre al GF Vip, uno show tutto mio in prima serata” “Il GF Vip era un’offerta che non potevo rifiutare”, ha spiegato Orietta Berti a Verissimo, ma ha speciticato che l’accordo con Mediaset anche un programma in prima serata tutto suo.

A cura di Andrea Parrella

Orietta Berti si distingue sempre per la sua proverbiale schiettezza e lo ha fatto anche alla vigilia della partenza del Grande Fratello Vip, dove quest'anno avrà un ruolo da opinionista. A un giorno dall'esordio della settima edizione del reality show targato Mediaset, che partirà lunedì 19 settembre su Canale 5, Berti ha raccontato a Silvia Toffanin la vera ragione per la quale ha accettato la proposta di Alfonso Signorini che la vedrà al fianco di Sonia Briganelli per diversi mesi:

Soldi. Tanti.

La proposta di Mediaset a Orietta Berti

Determinante il fattore economico, dunque, con una proposta economica di Mediaset che evidentemente era di quelle che non si possono rifiutare. Ma non è tutto, nell'accordo tra Berti e l'azienda c'è anche altro: "Oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip – ha specificato Orietta Berti – anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri“.

Il no a Sanremo di Orietta Berti

Un impegno che di fatto blinda Orietta Berti, contrattualmente e per tempistiche, impedendole di prendere parte ad altri progetti in Rai come The Voice Senior, alla cui seconda edizione aveva partecipato come giudice, e soprattutto Che Tempo Che Fa, dove era ospite ogni domenica. Proprio in merito a questo, Silvia Toffanin ha chiesto a Orietta Berti se Fabio Fazio ci fosse rimasto male: “Un po’. Ma gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se n’è fatto una ragione. Magari in una puntata andrò a promuovere il mio cofanetto“. Escluso anche un ritorno a Sanremo: "“Mi spiace, ma ho già preso altri impegni. Con Sanremo ho già dato l’anno scorso e quest’anno. Preferisco fare altro, adesso“.

Orietta Berti ha raccontato del suo rapporto con il Grande Fratello Vip, spiegando di guardarlo negli orari più insospettabili: “lo guardo da spettatrice, non dormendo mai la notte”.