Fabio Fazio sostituisce Orietta Berti con Mara Maionchi

Fabio Fazio perde Orietta Berti ma si consola con Mara Maionchi. Un pezzo da novanta per un pezzo da novanta. La migrazione di Orietta Berti verso Mediaset per il Grande Fratello Vip adesso fa meno male. Mara Maionchi sarà infatti la new entry del programma di Fabio Fazio, che tornerà da domenica 9 ottobre in un'edizione che celebra anche i 20 anni di storia del programma. Sempre presenti anche Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. L'annuncio di Fabio Fazio: "Si aggiunge un posto al Tavolo!", lasciando intendere che Mara Maionchi sarà ospite fisso.

Orietta Berti al GfVip: i motivi del sì

È chiaro anche il motivo per cui Orietta Berti ha deciso di lasciare il tavolo di Che Tempo Che Fa per prendere posto alla "poltrona" del Grande Fratello Vip: soldi e la promessa di una prima serata tutta sua.

Sai perché ho accettato il ruolo che mi volevano assegnare? Per i soldi. Tanti. Ma proprio tantissimi soldi mi daranno. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda.

Orietta Berti, come è stato rivelato da Dagospia, percepirebbe un cachet da 10mila euro a puntata per un totale complessivo di 500 mila euro. Non male.

Il ritorno di Che Tempo Che Fa

Che Tempo che Fa tornerà in onda da domenica 9 ottobre. Contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, il programma non è partito in pieno settembre. I motivi? Qualcuno avrebbe fatto intendere che in questo periodo di campagna elettorale, il programma poteva rappresentare un ‘cliente scomodo' soprattutto per il centro-destra. Polemiche che sono arrivate puntuali per un altro programma, "Il cavallo e la torre" di Marco Damilano, considerato troppo vicino al centro-sinistra e bacchettato anche dall'AgCom dopo l'intervento di Bernard-Herni Lévy, il filoso francese che ha apertamente detto che una vittoria del centro-destra aprirebbe la porta a un nuovo fascismo in Italia.