Orietta Berti opinionista al GF Vip, Cristiano Malgioglio: “Avrei preferito non vederla lì” Cristiano Malgioglio ha commentato la presenza di Orietta Berti al GF Vip 7 come opinionista: “Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì, deve ancora capire le dinamiche del gioco”. In passato lo stesso Malgioglio ha occupato la sedia rossa nello studio del reality.

A cura di Elisabetta Murina

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 7 sono Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Se la prima ha già giudicato i concorrenti nella scorsa edizione del reality, la seconda è del tutto nuovo al meccanismo della casa più spiata d'Italia. E a pensare che non abbia ancora capito come funzionano le dinamiche tra i concorrenti è Cristiano Malgioglio, che per anni ha ricoperto proprio lo stesso ruolo della cantante.

Cosa pensa Cristiano Malgioglio di Orietta Berti opinionista

Intervistato da Super Guida Tv, Cristiano Malgioglio ha commentato la presenza di Orietta Berti in studio come opinionista di questa edizione del GF Vip: "Avrei preferito non vederla in quel ruolo lì. Orietta è meravigliosa, è una donna alla quale voglio molto bene. Ancora deve capire le dinamiche del gioco". In passato lo stesso Malgioglio ha ricoperto quel ruolo per diversi anni e per questo crede che la "collega" non sia ancora entrata totalmente nelle dinamiche del reality. L'arista ammette anche che non è facile fare entrare nel gioco, sia come concorrente nella casa che come opinionista al di fuori: "Trovo Signorini meraviglioso. Il GF che ho fatto io rimarrà nella storia perché c’erano altri personaggi. Non è facile fare quel programma, Alfonso poi toccherà sicuramente tutte le tematiche. Spero possa avere lo stesso successo dello scorso anno”.

Perché Orietta Berti ha accettato il GF Vip

Poco prima dell'inizio del GF Vip, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Orietta Berti ha spiegato il motivo per il quale ha accettato il ruolo da opinionista al fianco di Sonia Bruganelli. La ragione è stata principalmente economica, ma non solo: "Anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant'anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall'uscita del primo 45 giri".