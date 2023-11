Thomas Raggi dei Maneskin con la fidanzata Lavinia, tenerezze prima delle ultime date del tour Thomas Raggi dei Maneskin si concede del tempo in solitaria con la sua fidanzata: Lavinia Albrizio. I due stanno insieme da quasi due anni e il loro amore va a gonfie vele, come dimostrano le foto del settimanale Chi, scattate prima della nuova partenza della rock band per le ultime date del tour mondiale.

A cura di Ilaria Costabile

Non solo rock per Thomas Raggi, il chitarrista dei Maneskin si concede ogni tanto qualche momento di tenerezza, magari anche lontano dalla band, come dimostrano le foto scattate dai fotografi del settimanale Chi. Il 22enne, infatti, è stato visto insieme alla sua ragazza, Lavinia Albrizio, mentre passeggiavano amabilmente per le strade di Venezia.

L'amore continua a gonfie vele

Una coppia come tante altre, come dovrebbero essere due ragazzi di poco più di vent'anni che condividono un sentimento forte e in grado di superare anche lunghi periodi di distanza. È per questo che appena possono Thomas e Lavinia si ritagliano del tempo per stare insieme, lontano dalla band, dal clamore, ma dedicandosi del tempo esclusivo, in cui raccontarsi, scambiarsi baci, carezze, abbracci e farne incetta prima della prossima partenza. I due stanno insieme da circa due anni, da quando furono avvistati insieme a Sanremo, a cena dopo l'esibizione dei Maneskin, quando già si frequentavano da qualche mese. Da lì, le foto delle vacanze insieme, in barca con gli altri amici, e anche sui social la vita di coppia non è mai così sbandierata, anzi, resta sempre nell'ambito delle cose private, da proteggere.

I Maneskin volano in Australia e poi in Giappone

Ed è così che dopo qualche giorno costruito ad hoc, solo per loro, Thomas e Lavinia dovranno nuovamente separarsi per un po', il tempo che i Maneskin conquistino il resto del mondo con la loro musica per poi tornare in Italia. La rock band, infatti, si prepara per l'Australia, dove suonerà a Sidney, Melbourne, Adelaide e dopo voleranno a Singapore e Tokyo, dopo essersi lasciati alle spalle i concerti in America Latina, dal Brasile alla Colombia, passando anche per Argentina e Cile. Ultima tappa del Rush! World Tour sarà in Europa e poi potranno finalmente godersi il loro meritato riposo, dopo un anno ricco di soddisfazioni, non ultimi i premi agli Mtv European Music Awards.