Sophie Codegoni sulla proposta di Basciano a Venezia: “Credevo fosse caduto, non sapevo dell’anello” L’ex gieffina ammette di essere stata fino all’ultimo all’oscuro della proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia. “Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, ma non pensavo potesse farlo lì. Quando l’ho visto in ginocchio, inizialmente non capivo cosa stesse per fare”.

A cura di Giulia Turco

È un periodo ricco di sorprese per Sophie Codegoni, promessa sposa di Alessandro Basciano. L'ex gieffina è stata scelta per il ruolo di Bonas nella prossima stagione di Avanti un Altro! di Paolo Bonolis, del quale sono iniziate le riprese proprio in questi giorni. Nel frattempo le è stato chiesto di diventare conduttrice di Casa Chi, al posto di Rosalinda Cannavò, e soprattutto le è arrivata la proposta di matrimonio più inaspettata sul red carpet del Festival di Venezia. "È stato un momento magico", confida per la prima volta sulle pagine di Chi.

La prima reazione di Sophie alla proposta sul red carpet

"Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. Ma poi l’anello non arrivava e mi diceva: “Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre”. Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni", ammette l'ex tronista ed ex gieffina, che fino all'ultimo sarebbe stata all'oscuro del piano di Basciano.

Non pensavo che potesse farlo lì. Non ho capito, ero in ansia per il mio primo red carpet. Poi ho sentito Ale che era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore.

Le polemiche per il gesto giudicato fuori luogo

Non è passato inosservato il tempismo della proposta, giudicata da molti non proprio appropriata all'evento. “Non un influencer italiano che fa la proposta di matrimonio alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”, scrive su Twitter il giornalista britannico di GQ Jack King. Basciano aveva risposto piccato, ma in fondo non curante delle critiche che sapeva sarebbero arrivate. "L’ho fatto per te, volevo farti vivere un momento indimenticabile. Sarò giudicato, non importa", ha spigato in un secondo momento all sua promessa sposa.