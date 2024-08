video suggerito

Simone Dell’Agnello e Vittoria Bricarello, il tentatore svela i loro rapporti dopo Temptation Island Rispondendo ad alcune domande su Instagram, Simone Dell’Agnello ha raccontato come sta procedendo il rapporto con Vittoria Bricarello dopo Temptation Island 2024. La ragazza aveva lasciato il fidanzato Alex Petri per uscire con il tentatore conosciuto nel villaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vittoria Bricarello ha deciso di lasciare Temptation Island 2024 con il tentatore Simone Dell'Agnello. La ragazza ha quindi chiuso la relazione con Alex Petri, che aveva chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto un bacio della fidanzata con il single. A più di un mese dalla fine del programma, rispondendo ad alcune domande sui social, il ragazzo ha raccontato come sta procedendo la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Simone Dell'Agnello svela come procede la conoscenza con Vittoria

Rispondendo a un box di domande su Instagram. Simone Dell'Agnello ha raccontato come sta procedendo la conoscenza con Vittoria dopo Temptation Island, dal quale sono usciti insieme. "Dopo il programma ci siamo visti. Lei è venuta da me, io sono andato da lei", ha raccontato il tentatore. Al momento si stanno prendendo del tempo per conoscersi meglio e non si considerano ancora fidanzati, anche per rispetto di quello che è successo: "Ci stiamo frequentando ma con i tempi e i modi giusti, nel rispetto nostro e di altre persone. Nel villaggio l’ho vista soffrire tanto, adesso mi piace vederla sorridere. Lei è molto gentile e generosa, si merita tanto”.

Il percorso di Vittoria a Temptation Island 2024

Nel corso del programma Vittoria si è avvicinata sempre di più al single Simone, lasciandosi andare a un romantico bacio poco prima del falò di confronto con il fidanzato Alex, da lui richiesto. Di nuovo di fronte al ragazzo, la 32enne ha spiegato di aver seguito il suo cuore e di essersi lasciata completamente andare: "Sono molto fiera di me per essermi liberata, lo ammetto. Tu mi hai confermato solo quello che già sapevo. Un uomo che si comporta come te non lo voglio al mio fianco". "Spero che tu possa vivere la tua vita nel migliore dei modi", ha risposto gelido Alex, mettendo fine al falò e anche alla loro relazione.