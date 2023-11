Simona Ventura contesta Heather Parisi su Amici: “Tutto organizzato? Le darei una palettata in testa” Simona Ventura commenta le affermazioni di Heather Parisi e contesta alla showgirl il fatto di aver detto delle cose non vere sul talent show di Canale 5, di cui entrambe sono state giudici.

Durante un evento organizzato da Vanity Fair, Simona Ventura ha parlato della sua carriera e si è ritrovata a dover dare voti ad alcune sue colleghe, icone dello spettacolo, e non ha esitato a commentare alcune dichiarazioni fatte da Heather Parisi nel corso di un'intervista, nella quale ha parlato in maniera nient'affatto lusinghiera della sua esperienza ad Amici, tanto che anche il talent di Maria De Filippi è corso ai ripari per contrastare le affermazioni della ballerina.

Il commento di Simona Ventura

Una sequela di voti, quelli chiesti ai protagonisti dell'evento di Vanity Fair, al quale ha partecipato anche la conduttrice che dopo aver passato in rassegna la sua carriera, senza sconti e dandosi anche qualche dieci, soprattutto per i periodi di lavoro più intenso, non si è sottratta al gioco di dover giudicare, proprio come se fosse a Ballando con le stelle, alcuni nomi dello spettacolo. Quando è arrivato il turno di Heather Parisi, ha dichiarato: "Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Ha detto delle cose anche di Amici che era tutto organizzato, io ero anche giudice come lei e non c’è niente di organizzato". Bisogna dire, d'altra parte, che durante la loro partecipazione come giudici dello show, non sono mancati i momenti di scontro.

Le affermazioni di Heather Parisi e la risposta di Mediaset

La showgirl, infatti, parlando della sua esperienza nel talent di Canale 5, nella 17esima edizione, non è apparsa particolarmente contenta e ha fatto una dichiarazione particolarmente forte: "Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione". Dai piani alti di Mediaset, però, sono immediatamente corsi ai ripari e hanno fatto sapere: "Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria".