Heather Parisi: “Ad Amici ero fuori contesto, non ero in grado di seguire il copione” Il duro commento di Heather Parisi a proposito di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi del quale è stata protagonista nel 2018 nel ruolo di giudice.

A cura di Stefania Rocco

Heather Parisi si scaglia contro Amici, talent show condotto da Maria De Filippi del quale ha fatto parte nel 2018 nel ruolo di giudice. La ballerina e coreografa, intervistata dal Fatto Quotidiano, aveva abbandonato il programma dopo una sola stagione. Già qualche anni fa, Parisi si era scagliata contro il corpo insegnanti. In questa occasione, invece, punta il dito contro gli autori.

Heather Parisi: “Con Amici ho sbagliato”

“Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato con Amici”, ha dichiarato la coreografa nella sua intervista, “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione. invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto”. Accuse gravi, alle quali la ballerina aggiunge:

Mi è dispiaciuto moltissimo: stavo in mezzo a dei giovani ma non ero in grado di seguire il copione. Se vuole capire, capisce”.

Heather Parisi punta il dito contro gli autori di Amici: “Non Maria De Filippi”

Quando le chiedono cose le avesse detto Maria De Filippi, però, Parisi fa un passo indietro e punta il dito contro gli autori del programma: “Maria no, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo con me stessa”. Già in passato, Parisi si era scagliata contro la trasmissione alla quale aveva preso parte, apparentemente felice di potersi occupare di danza in tv. In quell’occasione, tuttavia, aveva puntato il dito contro gli insegnanti del programma in un periodo in cui faceva ancora parte del cast del talent show: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile, è orribile! Io mai nella mia vita ho avuto nessun professore o maestro che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento offensivo nei confronti dei ragazzi. A me così non piace”.