Tale e quale show 2023, Gaudiano e Rotolo vincitori della quarta puntata: la classifica aggiornata La quarta puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 13 ottobre su Rai 1 è stata vinta in ex aequo da Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano, che hanno imitato rispettivamente Macy Gray e Al Bano. Ultima Maria Teresa Ruta con l’imitazione di Heather Parisi.

Venerdì 13 ottobre 2023 è andata in onda su Rai Uno la quarta puntata di Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici. Anche stasera, oltre a loro, c'è stato un quarto giurato a sorpresa: Claudio Lauretta che ha vestito i panni di Antonino Cannavacciuolo. I concorrenti si sono sfidati con le imitazioni dei big della musica italiana e internazionale. Primo in classifica un ex aequo: Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano hanno vinto la quarta serata con le imitazioni rispettivamente di Macy Gray e di Al Bano. Ultimo posto per Maria Teresa Ruta e la sua imitazione di Heather Parisi.

Chi ha vinto la quarta puntata, la classifica provvisoria

Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano sono i vincitori in ex aequo della quarta puntata di Tale e Quale Show 2023. Sono loro ad aver conquistato i giudici grazie alle esibizioni rispettivamente di Macy Gray e di Al Bano. Questa è la classifica completa della quarta puntata:

1 – Jasmine Rotolo ha imitato Macy Gray

1 – Luca Gaudiano ha imitato Al Bano

3 – Ilaria Mongiovì ha imitato Arisa

4 – Ginevra Lamborghini ha imitato Miley Cyrus

5 – Lorenzo Licitra ha imitato Adam Levine

6 – Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni + Massimo Lopez hanno imitato Franco e Ciccio e Modugno

7 – Scialpi ha imitato Boy George

8 – Jo Squillo ha imitato Raffaella Carrà

9 – Alex Belli ha imitato Stash dei The Kolors

10 – Pamela Prati ha imitato Rosanna Fratello

11 – Maria Teresa Ruta ha imitato Heather Parisi

