Tale e Quale Show 2023, le imitazioni della quarta puntata di stasera Questa sera, venerdì 13 ottobre, andrà in onda la quarta puntata di Tale e Quale Show: i concorrenti imiteranno nuovi personaggi giudicati da Malgioglio, Panariello, Goggi e un quarto giudice a sorpresa.

Questa sera di venerdì 13 ottobre 2023 è in programma su Rai Uno la quarta puntata di Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici. Anche stasera, oltre loro, ci sarà un quarto giurato a sorpresa, un imitatore di un personaggio noto dello spettacolo italiano. Il personaggio previsto per questa sera è Claudio Lauretta che sarà lo chef Antonino Cannavacciuolo. I dieci concorrenti imiteranno nuovi grandi della musica italiana e, dopo le valutazioni dei giudici, conosceranno il loro posto in classifica.

Le imitazioni della quarta puntata di Tale e Quale Show

Nelle prime tre puntate hanno vinto rispettivamente Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì e Scialpi. Questa sera la classifica provvisoria premierà un nuovo concorrente di Tale e Quale Show. Ma queste sono invece le imitazioni della quarta puntata, previste per venerdì 13 ottobre:

Pamela Prati – Rosanna Fratello

Lorenzo Licitra – Adam Levine

Ginevra Lamborghini – Miley Cyrus

Scialpi – Boy George

Ilaria Mongiovì – Arisa

Paolantoni e Cirilli – Franco e Ciccio

Jo Squillo – Raffaella Carrà

Luca Gaudiano – Al Bano

Alex Belli – Stash

Jasmine Rotolo – Macy Gray

Maria Teresa Ruta – Heather Parisi

Dove vedere la puntata di Tale e Quale show in streaming e in replica

La quarta puntata di Tale e Quale Show si può vedere in diretta su Rai1 a partire dalle 21.25 ma anche in diretta streaming su Raiplay e on demand sempre sulla piattaforma ufficiale del servizio pubblico.