Tale e quale show 2023, Sciapli è il vincitore della terza puntata: la classifica aggiornata La terza puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 6 ottobre su Rai 1 è stata vinta da Sciapli, che ha cantato ‘Volare’ nei panni di Domenico Modugno. Ultimi in classifica Paolantoni e Cirilli che hanno imitato The Roonets insieme a Valentina Persia ospite della serata.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Venerdì 6 ottobre 2023 è andata in onda su Rai Uno la terza puntata di Tale e Quale Show, la trasmissione di Carlo Conti con Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello nelle vesti di giudici. Anche stasera, oltre a loro, c'è stato un quarto giurato a sorpresa: Amelia Villano, imitatrice ed ex concorrente di The voice of Italy, che ha vestito i panni di Belen Rodriguez. In quanto alle performance, come sempre i concorrenti hanno imitato dieci grandi della musica italiana. Primo in classifica Scialpi che ha vinto la serata con l'imitazione di Domenico Modugno, mentre ultimi sono arrivati Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che, accompagnati dal grande ritorno di Valentina Persia, hanno portato in scena una rivisitazione dello storico trio The Roonets.

Chi ha vinto la terza puntata, la classifica provvisoria

Scialpi è il concorrente vincitore della terza puntata di Tale e Quale Show 2023. Il cantante ha sbaragliato la classifica portando a casa il primo posto grazie alla sua esibizione nei panni di Domenico Modugno con il brano Volare (Nel blu dipinto i blu). L’esibizione ha particolarmente convinto i giudici e il pubblico. Ecco la classifica completa della terza puntata:

1- Scialpi ha imitato Domenico Modugno

2- Lorenzo Licitra ha imitato Diodato

3- Luca Gaudiano ha imitato Lewis Capaldi

4- Jasmine Rotolo ha imitato Shade

5- Alex Belli ha imitato Rosa Chemical

6- Ilaria Mongiovì ha imitato Lady Gaga

7- Ginevra Lamborghini ha imitato Dua Lipa

8- Pamela Prati ha imitato Donatella Rettore

9 Maria Teresa Ruta ha imitato Ambra Angiolini

9 – Jo Squillo ha imitato Rappresentante di Lista

11- Paolantoni e Cirilli insieme a Valentina Persia hanno imitato The Roonets

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2023

I concorrenti presto si rimetteranno al lavoro per preparare le esibizioni della prossima puntata, in onda venerdì 13 ottobre su Rai 1. Ecco tutte le performance in programma:

Pamela Prati/Rosanna Fratello

Lorenzo Licitra/Adam Levine

Ginevra Lamborghini/Miley Cyrus

Scialpi/Boy George

Ilaria Mongiovì/Arisa

Paolantoni e Cirilli/Modugno, Franco e Ciccio,

Jo Squillo/Raffaella Carrà

Luca Gaudiano/Al Bano

Alex Belli/Stash

Jasmine Rotolo/Macy Gray

Maria Teresa Ruta/Heather Parisi