Tale e quale show, critiche all’imitatrice di Belen Rodriguez: “Era meglio Virginia Raffaele” L’imitatrice di Belen Rodriguez a Tale e Quale Show è Amelia Villano, ma il pubblico a casa si aspettava Virginia Raffaele che è considerata l’imitatrice ufficiale della soubrette argentina.

Nella puntata di venerdì 6 ottobre a Tale e Quale Show c'è stata Amelia Villano come quarto giudice a sorpresa che ha vestito i panni di Belen Rodriguez. Per tanti spettatori è stato inevitabile collegare quel personaggio a quella che è probabilmente l'imitatrice più brillante, ovvero Virginia Raffaele. Forse non ci sarebbe stata un'imitatrice migliore di lei per l'occasione ed è l'interrogativo che in molti si sono posti su X. L'account Cinguetterai: "Quando ordini online vs Quando ti arriva a casa" .

Virginia Raffaele non è mai stata ospite di Tale e Quale Show

Quella che sta andando in onda in questa stagione è la tredicesima edizione di Tale e Quale Show e Virginia Raffaele non è mai stata invitata da quando c'è la formula del quarto giudice a sorpresa. Una circostanza che colpisce perché Virginia Raffaele ha però condiviso con Carlo Conti un'edizione fantastica del Festival di Sanremo, quella andata in onda nel 2016. Al Festival, poi, Virginia Raffaele ritorna sia nel 2017 come ospite di puntata, sia nel 2019 come co-conduttrice del secondo Baglioni insieme a Claudio Bisio.

Chi è Amelia Villano

L'imitatrice presente nella terza puntata di Tale e Quale Show si chiama Amelia Villano. Ha 27 anni, è nata in provincia di Caserta ed è una cantante e speaker radiofonica per RTL 102.5. In passato ha partecipato a The Voice of Italy e su TikTok si diverte con video comici e imitazioni di personaggi famosi, tra cui appunto Belen Rodriguez. È molto attiva sui social, infatti i numeri su cui può contare sono molto alti. Basti pensare che il suo profilo Instagram è seguito da più di 100mila follower mentre su TikTok ha più di 400 mila follower. Numeri incredibili. Nella squadra di RTL 102.5, lavora come speaker su Radio Zeta Generazione Zeta. Ha anche pubblicato un singolo con Nek Dj.