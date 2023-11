Mediaset: “Agiremo legalmente contro Heather Parisi, inaccettabile negare la regolarità di Amici” La dura reazione di Mediaset dopo le dichiarazioni rilasciate da Heather Parisi a Il fatto quotidiano. La showgirl, parlando dell’esperienza nella giuria di Amici, ha dichiarato: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione”.

A cura di Daniela Seclì

Heather Parisi, intervistata da Il Fatto Quotidiano, ha parlato della trasmissione Amici non in modo lusinghiero. La showgirl, che nel corso della sua luminosa carriera ha anche fatto parte della giuria del talent condotto da Maria De Filippi, ha dichiarato: "Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione". Dura la reazione di Mediaset, che intende passare alle vie legali.

Il comunicato di Mediaset dopo le dichiarazioni di Heather Parisi su Amici

Mediaset ha diramato un comunicato nel quale ha assicurato che tutelerà la reputazione del programma Amici condotto da Maria De Filippi. Nella breve nota si legge: "Mediaset a tutela di Amici. Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un'intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici'". L'azienda reputa "inaccettabile" che la showgirl abbia messo in dubbio la regolarità del programma:

È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento.

Cosa ha detto Heather Parisi sul programma Amici

Nell'intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano in edicola domenica 5 novembre, Heather Parisi ha spiegato perché ritiene di avere sbagliato a partecipare ad Amici: