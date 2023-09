Sharon Osbourne ha perso 20 kg ma il merito non è della dieta: “È stata maledetta” La moglie di Ozzy Osbourne ha perso drasticamente peso nel giro di soli quattro mesi, ma lo ha fatto con una soluzione molto rapida che lei stessa ha ammesso di non voler fare. Il marito Ozzy: “È stata maledetta da questa cosa”.

Sharon Osbourne, la moglie dell'iconico rocker Ozzy, è sempre stata l'immagine della donna ribelle che non ha mai badato a quel fastidioso canone classico di bellezza, che chi frequenta questo mondo spesso è costretto a rispettare. Oggi Sharon Osbourne ha 70 anni e ha avuto tre figli oltre a una vita, in gioventù, particolarmente sregolata accanto all'ex leader dei Black Sabbath. In un programma tv è lo stesso marito a confessare che Sharon "è stata maledetta" per aver abusato della chirurgia estetica. Ha perso 20 kg e la causa non è legata alla dieta ma a questa sorta di maledizione.

"Non volevo diventare così magra"

Sharon Osbourne è apparsa in un elegante blazer nero, un vero figurino, ospite del programma "Piers Morgan Uncensored" su Talk TV insieme al marito Ozzy, 74 anni, e ai figli Kelly, 38 anni, e Jack, 37 anni. Incalzata dal conduttore, ma dagli stessi familiari, ha motivato quello che tutti gli spettatori a casa avevano notato: la sua drastica perdita di peso. Sharon Osbourne ha dovuto ammettere il motivo di questo calo di peso, ma soprattutto si è ritrovata col rivelare di non averne avuto pienamente l'intenzione: "Non volevo diventare così magra".

Come ha fatto a diventare così magra

Già nello scorso mese di giugno, Sharon Osbourne aveva rivelato di aver fatto uso di un aiuto farmacologico molto particolare e di non aver avuto bisogna di seguire alcun tipo dieta. Aveva spiegato di aver fatto alcune iniezioni di un farmaco dimagrante. Sono bastate alcune sedute e quattro mesi di tempo, una soluzione molto rapida che però ha portato anche degli effetti collaterali: "Mi sono sentita nauseata tutti i giorni, però ha funzionato. Pesavo 104 chili, poi sono arrivata a pesare 60 e adesso peso circa 45 chili. Voglio mantenermi, magari prendere un paio di chili ma non di più. Sto cercando di avere un equilibrio sano". Adesso ha smesso di usare il farmaco: "Non volevo diventare così magra e ho smesso". Il pericolo dietro l'angolo: "Probabilmente riprenderò tutto quel peso molto presto".