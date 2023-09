Video di

Flavio Briatore dimagrito: “Ho perso 20 kg, sopportare un peso importante non fa bene” Flavio Briatore con un video condiviso su Instagram tranquillizza i fan che si erano preoccupati per la sua salute: “Sono dimagrito, ho perso 20 kg, ma sto da Dio. Essere dimagriti vuol dire più salute. Sopportare un peso importante non fa bene a nessuno”.

A cura di Gaia Martino

Flavio Briatore torna a parlare della sua dieta che gli ha permesso di perdere circa 20 kg. Lo scorso martedì sera l'imprenditore, ospite di È sempre Cartabianca, è apparso molto dimagrito e i telespettatori, così come la conduttrice Bianca Berlinguer, si sono chiesti se stesse bene. Con un video condiviso su Instagram Briatore ha spiegato di essere in perfetta forma: "Essere dimagriti vuol dire più salute".

Le parole di Flavio Briatore

"Ho visto che molti siti parlano di me dimagrito e che forse non sto bene. Non è così": così Flavio Briatore con un video condiviso su Instagram ha iniziato il lungo messaggio volto a spazzare via ogni timore di fan e telespettatori. "Sono dimagrito, è vero, ho perso 20 kg in un anno, ho fatto una dieta particolare per cui ci sono arrivato. Non preoccupatevi, sono ancora con voi spero per tanto tempo". L'imprenditore ha spiegato che essere in buona forma fisica è sinonimo di salute: "Essere dimagriti vuol dire più salute. Sopportare un peso importante non fa bene a nessuno. Faccio attenzione nel cibo, mangio poco, e tra un pasto e l'altro faccio passare 16 ore. Poi cn calma scriverò la dieta". Per concludere, ha ringraziato la Berlinguer e tutti coloro che lo hanno seguito in tv: "Vi ringrazio, sono stato dalla Berlinguer, è stato un trionfo. Bravi tutti. Sto da Dio, non preoccupatevi".

La preoccupazione di Bianca Berlinguer in diretta tv

Lo scorso martedì Flavio Briatore è stato ospite della prima puntata di È sempre Cartabianca in diretta su Rete4. Dopo aver fatto il suo ingresso in studio, Bianca Berlinguer gli ha chiesto se stesse bene: "Dimagritissimo, ma proprio tanto. Ma quanti kg ha perso? Dieta per una questione estetica però. Sta bene?" sono state le parole della conduttrice alle quali l'imprenditore ha subito replicato con un sorriso. "Sto benissimo".