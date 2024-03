video suggerito

Scambiano la make up artist per Big Mama con la fidanzata: "Meno male che ero di fianco a mangiare carbonara" Pubblicazione maldestra da parte di una rivista di gossip che scambia Big Mama per la sua make up artist con la sua fidanzata.

Il gossip, si sa, a furia di cercare di scavare nel torbido rischia di fare figure barbine. Basta chiedere a Big Mama. La rapper su Twitter ha pubblicato la pagina di un settimanale di gossip mostrando un servizio che la riguarderebbe. Nella foto, a pranzo in un ristorante, ci sarebbero lei e la sua compagna, ma in realtà a essere scambiata per lei è appunto la fidanzata. L'altra, quella che il settimanale presume essere la fidanzata di Big Mama, è in realtà la make-up artist della performer campana. Tutto chiaro, no?

Il tweet di Big Mama

Big Mama ha pubblicato un tweet sull'ex Twitter, oggi X, e ha raccontato dell'equivoco ‘gossip': "Buongiorno dalla mia make-up artist fotografata con la mia tipa e scambiata per me. Cosa penso io? Menomale non mi abbiano visto perché ero di fianco ad abbuffarmi di carbonara". Insomma, la foto poteva rischiare di mettere in crisi persino il rapporto tra Big Mama e la sua fidanzata perché se magari non ci fosse stata anche lei, come ha appena fatto notare su Twitter, probabilmente la rivista di gossip avrebbe inavvertitamente scoperto una "tresca" realizzando uno scoop maldestro e involontario. Tutto è bene quel che finisce bene.

La fidanzata di Big Mama

La fidanzata di Big Mama si chiama Lodovica Lazzerini e anche lei è un'artista: si chiama Alio. Ha pubblicato diversi singoli: Non mi va, Sfiga, Faccia da stronzo. Big Mama aveva parlato della sua fidanzata nel corso di un'intervista a Verissimo: "Sono innamoratissima. Ho una bellissima fidanzata. Adesso viviamo insieme e ci sentiamo già grandi. Lei è la mia prima effettiva ragazza ed ora stiamo proprio bene. Scriviamo anche le canzoni insieme. iamo molto felici e spero sia la relazione definitiva, l'amore che ho trovato con lei non l'ho mai trovato ci siamo trovate lei è la mia prima vera ragazza e io sono la sua. Siamo felicissime".