Samira Lui e la foto con Pier Silvio Berlusconi: "A Cologno Monzese non è passata inosservata" Dagospia mette sotto la lente d'ingranbdimento un post di Samira Lui con Pier Silvio Berlusconi: "Quest'abbraccio non è passato inosservato".

"Ho visto lui che abbraccia Lui". Così scherza Dagospia sulle foto pubblicate proprio da Samira Lui insieme a Pier Silvio Berlusconi. La ex prof dell'Eredità nonché ex Grande Fratello ha pubblicato questa serie di scatti uniti ai complimenti per Pier Silvio Berlusconi. Un post che, fa sapere il sito di Roberto D'Agostino, a Cologno Monzese "non è passato inosservato". Ora, Samira Lui affiancherà Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna. La domanda nasce spontanea, diceva Lubrano: come avrà preso Silvia Toffanin questo post?

Le parole di Samira Lui per Pier Silvio Berlusconi

Queste le parole di Samira Lui, colme di riconoscenza e stima, per Pier Silvio Berlusconi: "Una grande bella Famiglia guidata da una grande bella Persona… Piersilvio Berlusconi!". La ex gieffina è stata una vecchia pupilla di Carlo Conti, che l'ha voluta anche a Tale e Quale Show. Adesso, il passaggio a Mediaset. Dagospia è sibillino: "Chissà se la stima professionale mostrata da Pier Duri a Samira, con annesso abbraccio polipesco, ha infastidito Silvia Toffanin. Ah, non saperlo…".

Chi è Samira Lui, da L'Eredità alla Ruota della Fortuna

Samira Lui è nata a Udine il 6 marzo 1998 da padre senegalese e madre italiana. A soli 5 anni, ha iniziato a far parte del coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia, continuando questa attività negli anni successivi. Nel 2017, partecipa a Miss Italia e si classifica terza. Poi, diventa professoressa a L'Eredità per Flavio Insinna nel 2017. Nel 2022 il suo passaggio a Tale e Quale Show dove conquista tutti con le imitazioni di Jennifer Lopez, Gaia e Grace Jones. Nel 2023, il passaggio a Mediaset con la partecipazione al Grande Fratello 2023. Adesso, pare proprio che il 2024 sarà l'anno della sua definitiva consacrazione con "La ruota della fortuna", il programma Mediaset rilanciato da Gerry Scotti in questa stagione.