Samira Lui: “Al GF potevo essere più seduttiva, ma io voglio sedurre solo il mio fidanzato Luigi” “La bellezza? Il pregiudizio c’è: se sei bella, hai meno spazio per dire altro. Per questo ho voluto fare il GF”, racconta Samira. Forse però il programma l’avrebbe voluta più e seducente nelle dinamiche di gioco. “So essere seduttiva, per il mio fidanzato. Serviva esserlo ai fini dello spettacolo? Non mi interessa”.

A cura di Giulia Turco

Samira Lui ha lasciato il Grande Fratello dopo il primo mese di gioco. Bella, anzi bellissima, ha stregato con il suo fascino i concorrenti della Casa e si è fatta conoscere per il suo carattere affettuoso ed entusiasta, capace di stare in gruppo. Alfonso Signorini ricorda spesso le melanzane che Samira si impegnava a friggere per tutti, eppure, a quanto pare non è bastato per convincere il pubblico. Lei, a riguardo, ha una teoria.

Cosa ha spinto il pubblico a lasciare Samira

Nella Casa amori, liti e drammi, si sa, sono la chiave vincente per farsi valere nel gioco. Samira ne è stata carente e questo di certo l’ha limitata. “Non piango mai”, racconta al settimanale Chi dopo aver lasciato il GF. “Secondo me è dovuto alla mia esperienza”, riflette. “Mio papà non l’ho mai conosciuto, se n’è andato prima che nascessi, le lacrime di commozione però mi escono solo quando parlo di mamma. Per il resto un po’ mi vergogno, un po’ non mi voglio far vedere debole. E poi voglio essere leggera, allegra, anche perché finita posso solo ringraziare la vita”.

Nonostante l’assenza del padre Samira non si è mai pianta addosso nella Casa e non ha mai fatto delle sue debolezze un punto di forza per il gioco, anzi. Contrariamente alle tendenze, racconta di aver avuto una bellissima infanzia, soprattutto grazie alla mamma. L’unico punto debole, paradossalmente, si è rivelata a volte la sua bellezza. “Bullismo? Mai. I miei compagni erano molto carini. L’unica cosa, avevo questo professore: della mia partecipazione a Miss Italia, dei servizi fotografici che facevo, dei lavori che trovavo al di fuori della scuola, lui mi derideva. Era terribile”.

L’amore per il fidanzato Luigi e il sogno del matrimonio

“La bellezza? Il pregiudizio c’è: se sei bella, hai meno spazio per dimostrare altro. E questo è il motivo principale per cui ho voluto fare il GF”, racconta. Ha centrato l’obiettivo, ma forse il programma l’avrebbe voluta più seduttiva e seducente nelle dinamiche di gioco. Per lei, non ci sarebbe stato verso. “So essere seduttiva, per il mio fidanzato. Serviva esserlo ai fini dello spettacolo? Non mi interessa per niente”, mette in chiaro categorica.

Il suo amore risponde al nome di Luigi Punzo, giovane napoletano che ha già promesso di sposarla. “Alle nozze pensiamo tutti i giorni e sarà un matrimonio in chiesa. Comunque io la proposta non l’ho ancora ricevuta”, ammette Samira, che qualche giorno prima è stata ospite insieme a Luigi nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. “Di Luigi? Mi hanno colpita le risate. Le persone mi conquistano così, anche nell’amicizia. Ridere, l’allegria, per me sono valori inestimabili.