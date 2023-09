Ronaldo si è sposato per la terza volta con Celina Locks: prima di dire sì, lei ha chiesto una cosa Ronaldo il Fenomeno si è sposato ufficialmente per la terza volta con la modella e imprenditrice Celina Locks. Il matrimonio è stato celebrato ad Ibiza e, prima di dirgli sì, lei ha espresso un desiderio.

Ronaldo il Fenomeno, l'unico Ronaldo possibile, si è sposato per la terza volta. La fortunata è Celina Locks, modella di 33 anni che l'ex calciatore frequenta da sette anni ma con cui si è ufficialmente fidanzato solo a gennaio. I due si sono detti sì in una cerimonia in stile caraibico celebratasi ad Ibiza, in un piccolo villaggio nel sudovest dell'Isola dove l'ex campione di Real Madrid, Inter e Milan vive da tempo.

Il matrimonio di Ronaldo e Celina Locks

Ronaldo e Celina Locks hanno pubblicato un post congiunto su Instagram per annunciare il loro matrimonio. Queste le parole della modella e della ex stella del calcio mondiale, oggi 47enne: "Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un'intima celebrazione religiosa e così diamo inizio a una settimana di tante celebrazioni…". Curiosamente, l'hashtag utilizzato per il matrimonio sembra quasi un riferimento all'altro Ronaldo: #crwedding. Ovviamente, si tratta delle loro iniziali: Celina e Ronaldo.

Celina Locks, la terza donna sposata da Ronaldo

Celina Locks, modella e imprenditrice brasiliana, è la terza donna che Ronaldo ha sposato, sebbene le donne della sua vita più importanti siano state in tutto quattro. Un primo matrimonio con Milene Domingues, ex calciatrice conosciuta come Ronaldinha, nel quale ha dato alla luce suo figlio Ronald (23 anni). Il secondo matrimonio con Maria Beatriz Antony dal 2008 al 2012 che ha portato alla luce due figlie: Maria Sofia (14) e Maria Alice (12). Ci sarebbe stato anche un altro matrimonio, nel 2005, con Daniella Cicarelli ma non è mai stato ufficializzato perché entrambi non avevano ancora divorziato. Ronaldo ha poi avuto un figlio da una relazione con una cameriera, Michele Umezu, nel 2010: Alexander, oggi 17enne.

Il desiderio di Celina Locks: una richiesta per Ronaldo

Prima di potergli dire di sì e sposarlo senza remore, Celina Locks gli ha chiesto una cosa, anzi due. La prima è la speranza di una fedeltà assoluta, considerato soprattutto il passato turbolento di R9, che lo ha visto in passato invischiato persino in una torbida storia di transessuali. Quello che però apprendiamo dai gossip che arrivano dal Brasile è che Celina Locks gli avrebbe chiesto un figlio, una cosa che non sarebbe più possibile per lui considerato che si è sottoposto in passato a una vasectomia per arginare il fenomeno dell'ipertiroidismo che lo ha colpito già durante la sua carriera di calciatore. Un desiderio che però Ronaldo può esaudire, considerato che prima di operarsi è riuscito ad assicurare abbastanza sperma alla banca del seme, al fine di concepire figli in maniera artificiale.