Michelle Umezu, la ex di Ronaldo: “Costretta ad assumere steroidi, ero diventata insaziabile a letto” Michelle Umezu, la ex di Ronaldo Nazario da lima, parla e rivela alcuni dettagli importanti sulla sua storia con il calciatore: “Assumevo steroidi per il bodybuilding, ero insaziabile a letto”.

Michelle Umezu, la ex di Ronaldo Nazario da lima, ovvero il Fenomeno (per molti l'unico Ronaldo possibile), parla e rivela alcuni dettagli importanti sulla sua storia con il calciatore. La donna, che di professione è una bodybuilder, ha rivelato alcuni dettagli abbastanza privati sulla relazione con l'ex calciatore di Psv Eindhoven, Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan. Per la sua passione per la salute e l'attività fisica, infatti, è stata costretta ad assumere sostanze che le hanno innalzato i livelli di testosterone.

I segreti di Michelle Umezu

Michele Umezu, 41 anni, con Ronaldo ha avuto anche un figlio. Per la sua passione per il bodybuilding, si è ritrovata ad assumere sostanze particolari per aumentare la massa muscolare. Ha assunto steroidi e sono comparsi degli effetti "molto" particolari, tra questi l'aumento della libido. Ecco cosa ha dichiarato:

In quel periodo non ne sapevo molto sull’argomento. Il mio ex ha gestito la cosa in modo sbagliato. A quel punto mi è venuto l’acne, avevo peli del corpo più spessi. Perdevo capelli e la mia voce era cambiata. Alcuni ormoni come il testosterone aumentano la libido. Le donne che ne fanno uso hanno poi un’alta libido. Sono diventata insaziabile a letto. Si tratta di un problema collaterale ormonale.

La vita con Ronaldo

Alex, figlio di Ronaldo Nazario da Lima, con sua madre Michelle Umezu

Ronaldo Nazario da Lima ha avuto con Michelle Umezu il suo quarto figlio, riconosciuto più tardi rispetto alla sua nascita. Si chiama Alex. Pochi giorni dopo aver riconosciuto il bambino, Ronaldo ha deciso di sottoporsi a un'operazione di vasectomia per evitare di avere altri figli in futuro. In precedenza, Ronaldo aveva avuto altri tre figli: Ronald, dopo il matrimonio con Milene Domingues. Successivamente, l'ex calciatore di Inter e Milan ha avuto Maria Sofia, nata il 24 dicembre 2008, e Maria Alice, nata nel 2010 dal suo secondo matrimonio con Maria Beatriz Anthony.