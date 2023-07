L’ex tronista Samantha Curcio dal letto d’ospedale: “Piccolo intervento, devo riposare” L’ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio con una story ha mostrato ai fan i segni della sua convalescenza dopo una piccola operazione alla quale si è sottoposta: “Sto benissimo ma sto stressando le infermiere per mangiare. Piccolo intervento all’utero” ha chiarito.

A cura di Gaia Martino

L'ex tronista di Uomini e Donne Samantha Curcio con una story pubblicata su Instagram ha comunicato ai fan che questo weekend dovrà stare a riposo: si è sottoposta ad un "piccolo intervento all'utero", ma nulla di preoccupante, ha chiarito.

Le parole di Samantha Curcio

Da un letto d'ospedale Samantha Curcio nelle ultime ore ha scattato un selfie: "Vita vera. Sto benissimo ma sto stressando le infermiere per mangiare. Piccolo intervento all'utero, normale amministrazione per un sacco di donne" ha scritto come testo della story pubblicata poche ore fa. Il weekend lo trascorrerà riposandosi per riprendersi dalla piccola operazione.

L'influencer partecipò nel 2021 a Uomini e Donne in qualità di tronista: dopo il percorso decise di abbandonare il programma con Alessio Ceniccola, ma la loro storia durò solo pochi mesi. Era il luglio 2021 quando misero un punto alla relazione e un anno dopo un duro litigio social tra loro fece chiacchierare i fan del programma.

L'avventura di Samantha Curcio a Uomini e Donne

Si presentò a Uomini e Donne come "una ragazza genuina e orgogliosamente curvy": nel suo video di presentazione Samantha Curcio parlò del suo carattere sottolineando di essere una donna forte, decisa e fumantina. Di Sapri, dopo il percorso a Uomini e Donne – conclusosi con la scelta e l'uscita di scena con Alessio Ceniccola – l'ex tronista oggi lavora con i social e conduce diverse dirette Instagram nelle quali affronta temi sociali e di prevenzione con esperti. Laureata in legge, ama il cibo, cucinare e cantare: "I’m an SFASCIONblogger, i’m human", la sua descrizione sul profilo Instagram. Prima ancora di entrare a far parte del dating show Samantha aveva però già preso parte ad un programma televisivo, Alta infedeltà – 1000 modi di tradire, nel quale interpretò Barbara, "l'amante".