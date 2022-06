“Non dovrei dirlo ma devi ringraziarmi”, l’ex tronista Samantha Curcio sbotta contro l’ex Alessio Scontro social tra i due ex di Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Alcune parole dell’ex corteggiatore hanno fatto sbottare la cilentana: “Devi ringraziarmi se ora ti conoscono”.

A cura di Gaia Martino

Nelle ultime ore si è scatenato un acceso botta e risposta su Instagram tra i due ex di Uomini e Donne, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. La loro scelta andò in onda nel maggio 2021, ma pochi mesi dopo la loro storia era già giunta al capolinea. A distanza di un anno i due si sono ritrovati a beccarsi sui social per via di un box domande creato dall'ex corteggiatore: ha risposto ad alcune domande inerenti alla sua relazione passata con la tronista, le sue parole però non sono andate giù alla diretta interessata che ci ha tenuto a fare chiarezza.

Le parole di Alessio Ceniccola

Alessio Ceniccola nelle ultime ore ha deciso di dedicarsi alle curiosità dei suoi follower, ha creato un box nelle sue IG story ma non si aspettava tante domande sulla sua ex, Samantha Curcio. Ha risposto a molti, usando però parole che hanno fatto infuriare l'ex tronista. Nel dettaglio ha replicato ad utente – che gli ha scritto di essere famoso solo grazie alla sua ex – con queste parole:

"Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non Uomini e Donne".

Ha proseguito con le domande su lei, sostenendo di non essere stato innamorato ma di aver provato solo tanta stima e affetto. Così Samantha Curcio ha deciso di intervenire.

Samantha Curcio risponde al suo ex Alessio Ceniccola

Particolarmente infastidita da quanto letto e sentito dal suo ex, Samantha Curcio ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla questione. "Non per mio volere ma devo mettere i punti sulle i" ha iniziato, prima di spiegare il meccanismo di Uomini e Donne, andando contro dunque alla dichiarazione fatta dal suo ex. Se Alessio Ceniccola ha proseguito il percorso a Uomini e Donne è grazie a lei, ha spiegato.

Il programma funziona così, mi hanno fatto vedere i video provini dei ragazzi che avevano chiamato per me e tra questi ho scelto chi mi aveva colpito di più, anche il mio ex. La procedura è questa, caratterialmente non sono una che dice "mi devi ringraziare" ma se seguiamo la procedura corretta, è così. Perché arrivare a questo dopo un anno?

Così l'ex tronista ha proseguito il suo lungo sfogo accusando Alessio Ceniccola di rilasciare queste dichiarazioni solo per visibilità.

Non è carino, lo fai per fare articoli? Siamo diversi, lo sanno tutti. Ma rimango sconvolta quando Instagram supera la realtà. Anche io faccio le box domande e non ho mai dato spazio ad altre voci. Io spero di non dover tornare più sull'argomento.

Infine ha voluto commentare la risposta data da lui riguardo i sentimenti provati, postando anche la prova che lo incastra. In una vecchia risposta ai fan, l'ex corteggiatore diceva invece di aver provato vero amore.

In questo modo si è dato anche la zappa sui piedi. Ammettere di aver mentito, non solo a me ma tante persone, non è bello.

A queste parole il Ceniccola non ha replicato verbalmente: si è ripreso tra le stories sbuffando.