Roberta Giusti: “La rottura con Samuele Carniani è definitiva, non voglio parlarne. Ora sto bene”

A cura di Elisabetta Murina

Roberta Giusti è tornata a parlare della fine della storia d'amore con Samuele Carniani, annunciata lo scorso agosto sui social. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2021 e hanno deciso di continuare a frequentarsi anche lontano dalle telecamere. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, l'ex tronista ha fatto sapere come sta ora e in che rapporti è con l'ormai ex fidanzato.

Come sta Roberta Giusti dopo la rottura da Samuele

In un box di domande su Instagram, l'ex tronista ha fatto sapere di stare "veramente bene" e di star passando tempo divisa tra le lezioni in università e la compagnia delle persone care: "Sto dedicando il mio tempo all'università, alle persone vicine e a me stessa quindi non posso chiedere di più". Tuttavia, sta vivendo una "fase particolare" perché la sua mente è molto proiettata verso il futuro: "È una fase particolare perché il mio sguardo è molto proiettato in avanti e in alcuni momenti mi devo ricordare di non andare troppo in avanti ma tolto questo sto veramente bene".

Quanto alla rottura con Samuele Carniani, ufficializzata lo scorso agosto, Roberta Giusti ha fatto sapere di non volerne più parlare e che non c'è margine per un ritorno di fiamma, anzi, la fine della loro storia appare ormai irreversibile: "Io non vorrei parlare più quindi vediamo se rispondendo finisce il tormentone. A quanto pare sì, definitivamente".

Perché la coppia di Uomini e Donne si è lasciata

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e hanno vissuto un amore lungo due anni, tra Roma e Arezzo. Lui lavora come personal tranier, mentre lei è una studentessa universitaria. A fine estate, la coppia ha annunciato la rottura con un lungo messaggio sui social: