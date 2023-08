Samuele Carniani e Roberta Giusti si sono lasciati: “Scontrarci ci ha fatto male, è stato difficile” Ai fan non è passata inosservata una certa lontananza tra Samuele e Roberta che, in alcune fasi delle loro storia, erano apparsi più distanti che mai. I due però, finora, avevano sempre smentito la voci su una possibile crisi. Poi l’annuncio: “La speranza non svanisce, ma non vogliamo farci male a vicenda”.

A cura di Giulia Turco

È finita la storia d’amore tra Samuele Carniani e Roberta Giusti. L’ex tronista romana aveva scelto Samuele al termine del suo percorso nell’ambito del dating show, due anni prima, pur consapevoli che avrebbero vissuto un amore a distanza, tra due città. Le voci su una possibile crisi si rincorrevano da tempo, ma la coppia finora aveva sempre smentito.

L’annuncio della rottura sui social

Ai fan non è mai passata inosservata una certa lontananza tra Samuele e Roberta che, in alcune fasi delle loro storia, erano apparsi più distanti che mai. I due hanno vissuto un amore lungo due anni, spostandosi tra Roma ed Arezzo, città dell’ex corteggiatore. Lui lavora come personal trainer e ci ha sempre tenuto a portare avanti la sua attività, mentre l’ex tronista ha proseguito il suo percorso universitario nella Capitale. Nonostante diverse smentite, dopo l’estate è arrivata la conferma della rottura, con un messaggio da parte di entrambi. "Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola inspiegabile.. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia…”, ha esordito Samuele. “Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato ancor più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato”, ha proseguito Roberta con un lungo messaggio indirizzato ai fan.

Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male. Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile, ma crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi.

L’amicizia tra Roberta Giusti e Andre Nicole Conte

La loro storia d’amore è nata in contemporanea a quella di Andrea Nicole, tronista insieme a Roberta nell’edizione 2021 di Uomini e Donne, e Ciprian Aftim. Mentre la relazione tra loro è naufragata con anticipo, la storia di Samuele e Roberta è proseguita tra alti e bassi ed è stata una delle più apprezzate negli ultimi anni nel post programma proprio per la semplicità e l’onestà con la quale si sono raccontati. Una costante di questo percorso, tuttavia, è stata l’amicizia tra le due ex troniste, proseguita nonostante tutto, distanza compresa. Andrea Nicole e Roberta sono rimasta amiche a prescindere dalle loro relazioni sentimentali e si sono sempre supportate a vicenda. “Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori”, è la dedica che si sono scritte reciprocamente via social a che anni dall’inizio del loro legame.