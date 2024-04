video suggerito

Re Carlo conferisce a Kate Middleton un'onorificenza mai assegnata prima ai Reali: "È come una figlia" La principessa del Galles è diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un prestigioso titolo che per la prima volta viene assegnato a un membro della Royal Family.

Re Carlo III ha conferito una speciale onorificenza a Kate Middleton, insieme al principe William. La principessa è diventata Royal Companion of the Order of the Companions of Honour, un prestigioso titolo che per la prima volta viene destinato a un membro della Famiglia Reale. Si tratta di un'onorificenza fondata da Re Giorgio V nel 1917 per riconoscere i meriti eccezionali di chi si distingue nel campo delle arti, delle scienze, della medicina e del servizio pubblico. "È come una figlia per me", avrebbe dichiarato Re Carlo III, felice di insignirla di tale riconoscimento per la ‘grande stima' che ha per lei.

Il riconoscimento a Kate Middleton

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, questo rappresenta un ringraziamento personale per il suo fedele servizio alla Corona da quando ha sposato il Principe William quasi 13 anni fa, ma è anche un riconoscimento per le sue arti fotografiche. Kate Middleton è infatti una fotografa appassionata, sebbene amatoriale (come aveva maldestramente confessato nel noto caso della foto), e oltre a essere patrona della Royal Photographic Society e della National Portrait Gallery, ha ispirato il progetto fotofografico Hold Still, che racconta i giorni del lockdown.

Chi fa parte dell'Ordine speciale

Kate Middleton è in ottima compagnia adesso. Fanno parte infatti del suo stesso ordine solo 65 figure, tra queste le più note: David Attenborough, Paul McCartney, Maggie Smith, JK Rowling, Judi Dench, Ian McKellen e il compositore Andrew Lloyd-Webber (Cats, Jesus Christ Superstar, Evita). Per la prima volta, adesso, farà parte di questo grande cerchio magico anche un membro della Famiglia Reale. La storia di Kate Middleton è una storia che continua ad emozionare i tanti appassionati dei personaggi della monarchia britannica sparsi in tutto il mondo.