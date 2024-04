video suggerito

La Bbc attaccata dagli inglesi: “Approccio insensibile nei confronti di Kate Middleton” La Bbc è stata accusata dai cittadini inglesi di aver messo in atto una copertura mediatica “eccessiva e insensibile” nei confronti della principessa Kate Middleton, sin dal prima che annunciasse la sua malattia. L’emittente, però, ha chiarito la sua posizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Kate Middleton è stata ricoverata in ospedale, lo scorso gennaio, per l'intervento all'addome, le notizie sul suo conto si sono moltiplicate a dismisura, soprattutto a causa dell'assenza prolungata dopo l'operazione, poi sfociata nel video in cui la principessa ha annunciato di avere un cancro. Secondo gli inglesi, la stampa ha avuto un atteggiamento morboso nei confronti della Royal Family e nel mirino è finita anche la Bbc, accusata di essere stata "insensibile" in un momento così delicato per l'erede al trono e la sua famiglia.

L'attacco degli inglesi alla stampa

Il rapporto tra la stampa britannica, i reali e i suoi sudditi è sempre stato controverso. Non è la prima volta, infatti, che gli inglesi manifestano un certo dissenso e sebbene siano stati rincuorati dall'aver visto la principessa in video, non hanno esitato a criticare l'accanimento mediatico nei confronti della principessa. D'altronde, le stesse opinioni, le avevano maturati ai tempi di Lady D, costantemente seguita dai paparazzi e, per alcuni cittadini inglesi, infatti, il fatale incidente a Parigi fu provocato proprio dal folle inseguimento dei fotografi. In questi giorni, ad essere finita nel mirino è stata la Bbc accusata di aver fatto una copertura "eccessiva e insensibile" in merito alla malattia della principessa che, d'altra parte, in passato aveva dovuto anche fare i conti con articoli e notizie non piacevoli, incentrate sulla sua famiglia d'origine.

La risposta della Bbc

L'emittente, però, ha risposto immediatamente alle accuse e, infatti, in una nota rivolta al pubblico inglese ha chiarito le modalità di diffusione della notizia:

Abbiamo trasmesso integralmente il personalissimo videomessaggio della Principessa di Galles, in cui parlava direttamente al pubblico della sua diagnosi di cancro. La nostra copertura ha rispecchiato l'importanza di questa storia e l'ondata di sostegno alla principessa proveniente da tutto il mondo. Abbiamo spiegato al nostro pubblico ciò che si sapeva sulle condizioni di Catherine, ma non abbiamo speculato su dettagli che non erano stati resi pubblico.