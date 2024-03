Non c’è pace per Kate Middleton, dall’ospedale hanno tentato di diffondere dati personali: indagini in corso Dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio e dopo le accuse per aver ritoccato la sua prima foto pubblica nel giorno del Mother’s Day britannico, adesso spunta anche un’inchiesta per violazione della sicurezza personale di Kate Middleton. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo l'operazione all'addome dello scorso gennaio e dopo le accuse per aver ritoccato la sua prima foto pubblica nel giorno del Mother's Day britannico, adesso spunta anche un'inchiesta per violazione della sicurezza personale di Kate Middleton. Non c'è pace per la principessa del Galles. I dirigenti della London Clinic hanno avviato un'indagine per accertare che il personale dell'ospedale non abbia cercato di consultare e diffondere i suoi fascicoli medici privati. Insomma, la riservatezza di Kate Middleton sarebbe stata violata e questo avrebbe contribuito a diffondere i rumors sul suo stato di salute.

Un membro dello staff sorpreso a cercare tra i fascicoli della principessa

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, almeno un membro dello staff sarebbe stato sorpreso mentre tentava di accedere ai fascicoli della futura regina. Le accuse hanno scosso l'ospedale a Marylebone, nel centro di Londra, che ha una reputazione marziale riguardo la discrezione di tutti i suoi degenti: non è solo l'ospedale di tutta la Royal Family ma anche di presidenti ed ex presidenti, primi ministri e celebrità. La sua reputazione, fino ad ora, è stata sempre considerata altissima e ineccepibile. Un portavoce dell'Information Commissioner’s Office (ICO) ha dichiarato: "Possiamo confermare di aver ricevuto una segnalazione di violazione e stiamo valutando le informazioni fornite". La London Clinic, invece, nicchia: "Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, indipendentemente dal loro status, meritino totale riservatezza e riservatezza riguardo alle loro informazioni mediche".

La reazione di Kate Middleton a quello che è successo

Kensington Palace è ovviamente informata sui fatti, la reazione sarebbe stata cauta: "È un problema della London Clinic". Anche Kate Middleton è a conoscenza di quello che sarebbe accaduto, ma in questo momento non avrebbe la forza di reagire all'ennesimo scandalo che la riguarda. Nella giornata di ieri, infatti, il suo video pubblicato dal Sun ha creato altro scompiglio sulle cronache del gossip. C'è chi sostiene con convinzione che non sia lei: "È una sosia". Dov'è la verità?