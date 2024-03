Luciana Littizzetto e l’ironia sulla foto di Kate Middleton: “La mano è di Gianni Morandi” Anche Luciana Littizzetto, nel corso del suo consueto spazio a Che Tempo Che Fa, ha preso in giro Kate Middleton: “Pare che la faccia sia quella che aveva nella copertina di Vogue. La mano? È quella di Gianni Morandi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il caso della foto ritoccata di Kate Middleton continua a far discutere proprio tutti. Persino Luciana Littizzetto nel corso del suo consueto spazio a Che Tempo Che Fa, in onda domenica 17 marzo sul Nove, ha approfittato per scherzare su quello che è successo: "Una volta i problemi delle principesse erano ben altri, tipo se limonavano il rospo sbagliato". Poi la battuta sulla modifica della fotografia con un programma di editing: "La mano è quella di Gianni Morandi".

La battuta di Luciana Littizzetto su Kate Middleton

Kate Middleton ha pubblicato una fotografia insieme ai suoi tre figli allo scopo di tranquillizzare tutti sul suo stato di salute. La verità però è saltata fuori quando le agenzie di stampa sono state costrette ad annunciare il ritiro della foto dai loro stock perché non aveva superato gli standard in quanto valutata come modificata. L'ammissione da parte di Kate Middleton ha generato il pettegolezzo forse più importante degli ultimi dieci anni di storia dei Royal. In questo scenario, anche Luciana Littizzetto ha scelto di parlarne. Ecco quello che ha dichiarato:

Una volta le principesse passavano guai se limonavano il rospo sbagliato, o se dicevano al popolo affamato di mangiare le brioche, invece adesso se pubblicano una foto photoshoppata. Perché pare che la faccia sia quella che aveva nella copertina di Vogue, la sua mano non ha l’anello di fidanzamento, e forse non è neanche la sua, è la mano di Gianni Morandi.

Quando potrebbe tornare Kate Middleton

Intanto fonti vicine a Kate Middleton riferiscono di un ritorno in pubblico dopo il 17 aprile per festeggiare il compleanno del figlio Louis, il 23 aprile. Anche questa volta dovrebbe esserci la pubblicazione di una foto per i social network. Questa volta, però, tutto sarà affidato a un professionista e, c'è da giurarci, non ci sarà nessun ritocco.