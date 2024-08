Prosegue la storia tra Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello, insieme da due mesi dopo Temptation Island

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Dopo l’incontro a Temptation Island, Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello non si sono più separati. La ex fidanzata di Alex Petri e il single conosciuto durante la permanenza all’interno del villaggio delle fidanzate fanno coppia fissa da circa due mesi ormai. Lo dimostra l’ultima foto postata da Vittoria sui social, uno scatto condiviso in una Instagram story qualche ora fa che la vede posare al fianco di Simone. È evidente che la coppia, fino a oggi, ha resistito alla prova della vita reale, dimostrando che l’attrazione nata a Temptation Island era realmente destinata a diventare il preludio di qualcosa di più forte.

Simone lo aveva già confermato: “Vittoria e io ci stiamo frequentando”

Era stato lo stesso Simone, rispondendo alle domande dei suoi followers, a confermare id avere continuato a frequentare Vittoria anche lontano dalle telecamere: “Ci stiamo frequentando ma con i tempi e i modi giusti, nel rispetto nostro e di altre persone. Nel villaggio l’ho vista soffrire tanto, adesso mi piace vederla sorridere. Lei è molto gentile e generosa, si merita tanto”.

Vittoria ha lasciato Alex Petri senza ripensamenti: “Sono rinata”

Era stata la stessa Vittoria a confermare di non avere mai cambiato idea rispetto alla possibilità di chiudere la storia con l’ex fidanzato Alex. La decisione di vivere pienamente e di fronte alle telecamere il legame con Simone aveva infatti chiarito che non sarebbe tornata sui suoi passi. “Non mi importa più nulla di lui”, aveva confidato di fronte alle telecamere di Temptation Island a un mese dalla fine delle registrazioni. A proposito del legame con Simone, invece, aveva precisato: “Lui è riuscito ad aspettarmi, ha sempre trovato il modo di farmi sorridere. Mi fa provare emozioni forti. Ci siamo avvicinati e mi sono legata in modo forte a lui. Mi sento rinata”.